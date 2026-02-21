Slušaj vest

Rijaliti zvezdaNikol "Snuki" Polici saopštila je pratiocima da joj je dijagnostikovan rak grlića materice u prvom stadijumu, svega nekoliko nedelja nakon što su lekari pronašli sumnjive ćelije na PAPA testu.

Nakon dodatne analize - takozvane konizacije - potvrđeno je da je u pitanju rak grlića materice. "Očigledno nije vest kojoj sam se nadala, ali nije ni najgora jer su ga otkrili veoma rano", rekla je Snuki u videu objavljenom 20. februara.

Ona je istakla da se godinama borila sa lošim PAPA nalazima i da je upravo zbog toga odlučila da upozori druge žene koliko su redovni pregledi važni.

"Imam abnormalne PAPA testove već tri-četiri godine. Umesto da odlažem jer me je bolelo i plašila sam se - otišla sam. I bio je tu. Rak je tu, ali je tek prvi stadijum i izlečiv je, ako sve uradim kako treba."

Lekari su joj saopštili i ohrabrujuću vest - ćelije raka se još nisu proširile u dubinu grlića materice. Ipak, adenokarcinom može biti agresivniji kada je reč o širenju na limfne čvorove, zbog čega slede dodatne analize.

Snuki će uskoro obaviti PET skener kako bi se utvrdilo da li se bolest proširila, nakon čega će doneti odluku o terapiji. Najverovatnije će se odlučiti za operaciju uklanjanja materice.

"Onkolog je rekao da mogu hemoterapija, zračenje ili histerektomija. Mislim da je ovo najpametniji izbor."

Rijaliti zvezda, koja sa suprugom Đionijem LaValleom ima troje dece - Lorenca (13), Đovanu (11) i Anđela (6) - zahvalila se fanovima na podršci.

"Biće sve u redu. Izboriću se s ovim i završiti to. Strašno je, ali moramo to da uradimo jer rak grlića materice nije nešto sa čim se treba šaliti", poručila je na kraju, prenosi Blic žena.

