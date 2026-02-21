Slušaj vest

Dejvid i Viktorija Bekam već decenijama važe za jedan od najpraćenijih parova svetske javne scene. Njihov izgled neretko je predmet komentara, a promene koje su se tokom godina mogle primetiti na njihovim licima često pokreću spekulacije o estetskim zahvatima.

Stomatološkinja i doktorka estetske medicine Aleksandra Arsović objašnjava da se, i bez njihovih javnih potvrda, određene promene mogu sagledati iz stručnog ugla – ali bez senzacionalizma i nagađanja.

dr Aleksandra Arsović Foto: Privatna Arhiva

Govoreći o Dejvidu Bekamu, doktorka ističe da se kod njega primećuje takozvani "well-aging“ koncept – očuvanje muževnih crta lica uz minimalne intervencije.

Prema njenim rečima, u odnosu na rani period karijere, danas se primećuje ujednačeniji kvalitet kože i manje izražene bore na čelu i oko očiju.

U galeriji pogledajte kako su se kroz vreme menjali Dejvid i Viktorija Bekam:

1/14 Vidi galeriju Viktorija i Dejvid Bekam nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram/victoriabechkam, Mark Large/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen / Instagram / victoriabeckham

"Iz ugla estetske medicine, moguće je da je povremeno korišćen botulin toksin u regiji čela i glabele, kao i blagi hijaluronski fileri za očuvanje volumena srednjeg dela lica. Takođe, neinvazivne procedure poput lasera, radiofrekvencije ili biorevitalizacije mogu doprineti boljem kvalitetu kože“, objašnjava za Kurir dr Arsović.

Ona naglašava da kod Dejvida Bekama nema znakova preteranih korekcija.

Foto: Privatna Arhiva

"Mimika je očuvana, proporcije lica su prirodne i nema efekta prenaglašenosti. U struci se upravo takav rezultat smatra optimalnim“, ističe doktorka.

Kada je reč o Viktoriji Bekam, promene su, prema oceni stručnjaka, bile vidljivije, naročito u ranijim godinama.

Dejvid Bekam, nekad i sad Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia, Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"U jednom periodu imala je punije usne i izraženije konture lica, što može ukazivati na upotrebu filera u većem obimu. Međutim, poslednjih godina njen izgled deluje znatno prirodnije, sa fokusom na zategnutu kožu i definisanu liniju vilice“, navodi dr Arsović.

Viktorija i Dejvid Bekam u mladosti Foto: GIULIO NAPOLITANO / AFP / Profimedia

Moguće procedure, kako objašnjava, uključuju hijaluronske filere u usnama i jagodicama – danas u umerenijoj meri – kao i botoks u gornjoj trećini lica.

Dejvid Bekam Foto: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

"Takođe, tretmani za zatezanje kože poput ultrazvuka i radiofrekvencije, kao i procedure za unapređenje kvaliteta kože – PRP, mezoterapija ili hemijski piling – mogu objasniti svežinu i čvrstinu kože koju danas vidimo“, kaže ona.

Posebno ističe da je kod Viktorije primetna promena filozofije pristupa.

Sama je sebi postavila dijagnozu disleksije, a pati i od diskalkulije Foto: Shutterstock

"Njena estetika je evoluirala od izraženije volumizacije ka takozvanom ‘skin quality’ pristupu, što je dominantan trend u savremenoj estetskoj medicini“, dodaje doktorka.

Prema rečima dr Arsović, Bekamovi danas predstavljaju primer modernog i diskretnog pristupa estetskim korekcijama.

Foto: Chris Ratcliffe, PA Images / Alamy / Profimedia

"Cilj savremene estetske medicine nije promena identiteta, već očuvanje mladalačkog izgleda uz zadržavanje autentičnih crta lica. Kod njih se vidi izbegavanje drastičnih hirurških zahvata i fokus na minimalno invazivne procedure“, objašnjava ona.

Foto: Privatna Arhiva

Njihov primer, zaključuje doktorka, pokazuje da estetske procedure, kada su stručno planirane i umereno primenjene, ne moraju biti očigledne.

"Suština je da se ne vidi šta je tačno rađeno, već da osoba izgleda odmorno, zdravo i negovano“, poručuje dr Aleksandra Arsović.

Video: Dejvid Bekam pokazao baštu