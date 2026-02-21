Slušaj vest

U javnost je ponovo isplivao snimak intervjua u kom Sara Ferguson napušta studio nakon neprijatnih pitanja o skandalu u vezi s njenim bivšim suprugom i bivšim princem Endruom Mauntbaten-Vindsorom.

U razgovoru za "60 Minutes Australia" 2011. godine voditelj Majkl Ašer suočio ju je s aferom "novac za pristup", nakon što je godinu ranije tajno snimljena kako nudi pristup princu Endruu za 500.000 funti prikrivenom novinaru koji se predstavljao kao indijski poslovni čovek. Na snimku je tada rekla: "500.000 funti, kada možete, meni otvara vrata."

U galeriji pogledajte fotografije bivšeg princa Endrua i Sare Ferguson iz mladosti:

1/7 Vidi galeriju Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia, DAVID GILES / AFP / Profimedia

Tokom intervjua Ašer ju je pitao: "Jeste li uzeli novac? U jednom trenutku ispred vas je bilo 4.000 dolara u gotovini, jeste li ih uzeli?"

Ferguson je odgovorila: "Apsolutno da, dat mi je novac, uzela sam ga u autu i odmah ga vratila."

Voditelj je potom upitao: "Nakon što je skandal izbio?"

Vidno iznervirana, uzvratila je: "Čim sam shvatila da je reč o skandalu, a ne nakon što je izbio, Majkl. Nemojte sada da pokušavate da me navučete jer neću igrati tu igru. Izbrišite taj deo. Ne želim da idem tim putem."

U galeriji pogledajte kako je izgledalo venačnje Sare Ferguson i Endrua Mauntbaten-Vindsora:

1/5 Vidi galeriju Venčanje: princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson Foto: John Shelley Collection / Avalon / Profimedia, LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Na pitanje: "Koliko vam je to bio veliki poziv na buđenje?", kratko je odgovorila: "Šta još mogu da kažem?", nakon čega je zatražila pet minuta pauze i napustila studio.

Snimak je ponovo podeljen na društvenim mrežama nakon što su u javnost procurili mejlovi u kojima je Ferguson osuđenog pedofila Džefrija Epstajna nazvala "vrsnim prijateljem", što je izazvalo novu lavinu kritika. Ona je negirala bilo kakvu nezakonitu radnju.

Princ Endru Foto: NEIL HALL/EPA

Nakon skandala, izgubila je pokroviteljstva nad više humanitarnih organizacija, a krajem 2025. godine i ona i princ Endru ostali su bez kraljevskih titula i privilegija. Takođe su morali da napuste rezidenciju Royal Lodge, gde su živeli dve decenije.

Video: Monstruozni obredi na Epstajnovom ostrvu