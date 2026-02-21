Slušaj vest

Kejti Prajs (47) godinama puni naslovnice - od glamuroznog modela i rijaliti zvezde do žene čiji su privatni usponi i padovi postali javna stvar. Ove nedelje je opet šokirala javnost objavom da je trudna i da čeka dete s poslovnim čovekom iz Dubaija, Lijom Endrusom.

Vest je otkrila u svom prepoznatljivom, direktnom stilu, obraćajući se Lijovoj bivšoj partnerki Alejni Percival, poručivši joj da prestane da se "blamira" nakon niza optužbi na račun njenog supruga.

"Molim te, samo uživaj gledajući kako gradimo svoje carstvo jer nosim njegovo dete. Sada nestani nazad ispod tog mosta, ti nevažni mali trolu."

Ova trudnoća dolazi nakon godina javne borbe s plodnošću. Kejti je otvoreno govorila o neuspelim postupcima vantelesne oplodnje, zdravstvenim problemima i bolnim gubicima. U dokumentarnoj seriji iz 2023. godine prikazala je svoj proces VTO, uključujući hormonsku terapiju i vađenje jajnih ćelija. Iako je jedna jajna ćelija bila oplođena, trudnoća se nije održala. Nakon svega, otkrila je da se oseća iscrpljeno i odlučila je tada da ne nastavi s daljim postupcima.

Uprkos razočaranjima, nikada nije skrivala želju za šestim detetom. Majka je već petoro dece – Harvija (23), Džuniora (20), Princes (18), Džeta (12) i Bani (11).

Krajem 2024. Kejti je doživela još jedan težak udarac – spontani pobačaj s tadašnjim partnerom Džej Džejem Slejterom. O svemu je otvoreno progovorila.

"Jesam li plakala ili nisam? Ne znam ni sama, ali bila sam jako tužna jer smo od radosti i olakšanja što mogu prirodno da zatrudnim došli do zbunjenosti, slomljenog srca i tuge."

Uz privatne borbe, suočavala se i s finansijskim problemima. Nakon dvostrukog bankrota sud joj je odredio da mora da izdvaja 40 odsto mesečnih prihoda za podmirenje dugova, i to sve do februara 2027. godine.

S Lijom Endrusom nedavno se venčala na brzo organizovanoj ceremoniji u Dubaiju. Samo nekoliko sati pre objave trudnoće viđeni su na medenom mesecu, gde su razmenjivali nežnosti i uživali na suncu.

Nekada poznata i kao manekenka Džordan, 47-godišnjakinja je svoj izgled dovela do neprepoznatljivosti, pogotovo kada se uzme u obzir šest fejsliftinga, 17 povećanja grudi, jedno brazilsko podizanje zadnjice i nebrojene rinoplastike, liposukcije i ostalo.

Odrasla je u Brajtonu. Otac je napustio porodicu kada je imala četiri godine, a nakon što se majka preudala, preuzela je prezime očuha (Prajs). U školi se isticala u sportu (plivanje za Saseks u regionalnim takmičenjima), te je od detinjstva volela konje i jahanje. S modelingom je počela rano - već s 13 godina radila je kao dečji model za jednu modnu liniju.

Prelomni trenutak dogodio se 1996, kada se pojavila na Page 3 u tabloidu The Sun pod imenom Džordan. Upravo taj period definisao je njen glamurozni imidž, uz koji se kasnije često vezivala i tema estetskih zahvata: navodi se da je s 20 godina imala prvu u nizu operacija povećanja grudi.

Nakon modelinga Prajs je postupno prešla u mejnstrim zabavu: pojavila se u rijaliti formatu "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!", a kasnije i u brojnim sopstvenim rijaliti serijalima (npr. "Jordan, Katie & Peter", "Katie Price: My Crazy Life", "Mucky Mansion"…).

Prajs se okušala i u muzici: bila je drugoplasirana u britanskom izboru za Evroviziju, a zatim je s tadašnjim suprugom Piterom Andreom izdala album "A Whole New World".

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

