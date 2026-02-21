Starleta koja se uništila plastičnim operacijama trudna po šesti put: Udala se za biznismena iz Dubaija, pa javno napala njegovu bivšu ženu
Kejti Prajs (47) godinama puni naslovnice - od glamuroznog modela i rijaliti zvezde do žene čiji su privatni usponi i padovi postali javna stvar. Ove nedelje je opet šokirala javnost objavom da je trudna i da čeka dete s poslovnim čovekom iz Dubaija, Lijom Endrusom.
Vest je otkrila u svom prepoznatljivom, direktnom stilu, obraćajući se Lijovoj bivšoj partnerki Alejni Percival, poručivši joj da prestane da se "blamira" nakon niza optužbi na račun njenog supruga.
U galeriji pogledajte šta je Kejti Prajs uradila sa svojim licem operacijama:
"Molim te, samo uživaj gledajući kako gradimo svoje carstvo jer nosim njegovo dete. Sada nestani nazad ispod tog mosta, ti nevažni mali trolu."
Ova trudnoća dolazi nakon godina javne borbe s plodnošću. Kejti je otvoreno govorila o neuspelim postupcima vantelesne oplodnje, zdravstvenim problemima i bolnim gubicima. U dokumentarnoj seriji iz 2023. godine prikazala je svoj proces VTO, uključujući hormonsku terapiju i vađenje jajnih ćelija. Iako je jedna jajna ćelija bila oplođena, trudnoća se nije održala. Nakon svega, otkrila je da se oseća iscrpljeno i odlučila je tada da ne nastavi s daljim postupcima.
U galeriji pogledajte fotografije Kejti Prajs:
Uprkos razočaranjima, nikada nije skrivala želju za šestim detetom. Majka je već petoro dece – Harvija (23), Džuniora (20), Princes (18), Džeta (12) i Bani (11).
Krajem 2024. Kejti je doživela još jedan težak udarac – spontani pobačaj s tadašnjim partnerom Džej Džejem Slejterom. O svemu je otvoreno progovorila.
"Jesam li plakala ili nisam? Ne znam ni sama, ali bila sam jako tužna jer smo od radosti i olakšanja što mogu prirodno da zatrudnim došli do zbunjenosti, slomljenog srca i tuge."
Uz privatne borbe, suočavala se i s finansijskim problemima. Nakon dvostrukog bankrota sud joj je odredio da mora da izdvaja 40 odsto mesečnih prihoda za podmirenje dugova, i to sve do februara 2027. godine.
S Lijom Endrusom nedavno se venčala na brzo organizovanoj ceremoniji u Dubaiju. Samo nekoliko sati pre objave trudnoće viđeni su na medenom mesecu, gde su razmenjivali nežnosti i uživali na suncu.
Nekada poznata i kao manekenka Džordan, 47-godišnjakinja je svoj izgled dovela do neprepoznatljivosti, pogotovo kada se uzme u obzir šest fejsliftinga, 17 povećanja grudi, jedno brazilsko podizanje zadnjice i nebrojene rinoplastike, liposukcije i ostalo.
U galeriji pogledajte fotografije Kejti PRajs u kupaćem kostimu:
Odrasla je u Brajtonu. Otac je napustio porodicu kada je imala četiri godine, a nakon što se majka preudala, preuzela je prezime očuha (Prajs). U školi se isticala u sportu (plivanje za Saseks u regionalnim takmičenjima), te je od detinjstva volela konje i jahanje. S modelingom je počela rano - već s 13 godina radila je kao dečji model za jednu modnu liniju.
Prelomni trenutak dogodio se 1996, kada se pojavila na Page 3 u tabloidu The Sun pod imenom Džordan. Upravo taj period definisao je njen glamurozni imidž, uz koji se kasnije često vezivala i tema estetskih zahvata: navodi se da je s 20 godina imala prvu u nizu operacija povećanja grudi.
U galeriji pogledajte kako je Kejti Prajs izgledala pre plastičnih operacija:
Nakon modelinga Prajs je postupno prešla u mejnstrim zabavu: pojavila se u rijaliti formatu "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!", a kasnije i u brojnim sopstvenim rijaliti serijalima (npr. "Jordan, Katie & Peter", "Katie Price: My Crazy Life", "Mucky Mansion"…).
Prajs se okušala i u muzici: bila je drugoplasirana u britanskom izboru za Evroviziju, a zatim je s tadašnjim suprugom Piterom Andreom izdala album "A Whole New World".
(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)
