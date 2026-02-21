Slušaj vest

Princ Hari pojavio se u video-intervjuu samo nekoliko sati nakon što je njegov stric, bivši princ Endru, pušten iz policijskog pritvora, ali umesto porodičnih tema, fokus je stavio na humanitarni rad koji mu je već godinama prioritet.

Vojvoda od Saseksa govorio je o organizaciji WellChild, čiji je dugogodišnji pokrovitelj, te je pozvao javnost da predloži kandidate za godišnje nagrade koje ta dobrotvorna organizacija dodeljuje deci s teškim zdravstvenim stanjima i njihovim porodicama.

Foto: WellChild / Ferrari / Profimedia

Hari je istakao koliko su mu susreti s nagrađenima kroz godine značili, te naglasio važnost pružanja podrške porodicama koje se svakodnevno suočavaju s izazovima staranja o teško bolesnoj deci.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo hapšenje bivšeg princa Endrua:

1/10 Vidi galeriju Hapšenje bivšeg princa Endrua Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedi

Iako se njegovo pojavljivanje vremenski poklopilo s vestima o Endruu, Hari se u obraćanju nije osvrtao na aktuelne događaje, već je ostao usmeren na humanitarni angažman koji, kako često ističe, ima posebno mesto u njegovom životu.

Iako je pušten nakon 11 sati boravka u pritvoru, Endru se suočava s doživotnom kaznom.

Video: Epstajn nije završio fakultet, a bio je profesor u prestižnoj školi