Kejt Midlton, princeza od Velsa pojavila se danas popodne na utakmici Six Nations turnira između Engleske i Irske, dok se pritisak oko člana kraljevske porodice princa Endrua, dodatno pojačava zbog njegovih veza sa osuđenim predatorom Džefrijem Epstajnom.

Osmeh uprkos oluji

Kejt (44) je nosila šal u bojama Engleske preko elegantnog plavog odela, trudeći se da ostavi utisak smirenosti dok kraljevska porodica prolazi kroz jednu od najtežih nedelja u poslednje vreme.

Pre početka utakmice viđena je kako razgovara sa povređenim igračem Finom Baksterom na tribinama, a u jednom trenutku čak se i nasmejala, ne pokazujući da je uzdrmana dramom koja potresa dvor.

Hapšenje na 66. rođendan

U međuvremenu, raščinjeni princ Endru je na svoj 66. rođendan priveden pod sumnjom za nedolično ponašanje u javnoj službi, nakon što su policajci u civilu izvršili pretres njegove nove kuće u Sandringhamu u četvrtak. Kasnije je fotografisan na zadnjem sedištu automobila dok je napuštao policijsku stanicu u Ailshamu.

Kraljevski stručnjak Hugo Vikers izjavio je za The Sun da je Endru „seo za sto sa đavolom“ kada se sprijateljio sa Epstajnom i njegovom saradnicom Gislejn Maksvel, koja je osuđena na zatvorsku kaznu zbog uloge u podvođenju maloletnih devojaka.

Krizni razgovori u palati

Prema navodima, kralj Čarls III održava „krizne razgovore“ sa svojim bratanicama, princezama Beatris i Judžini, tokom vikenda.

Endruove ćerke suočavaju se sa mogućim finansijskim i društvenim posledicama skandala koji okružuje njihovog oca. Izvor za Daily Mail tvrdi da su Beatris i Judžini i dalje odane ćerke u komunikaciji sa ocem i majkom Sarom Ferguson, ali da su odnosi napeti.

Hapšenje dolazi nakon što je američka vlada objavila milione novih dokumenata iz istrage o Epstajnu, u kojima se pominje i Endruovo ime.

Mogućnost uklanjanja iz naslednog reda

U međuvremenu, Dauning strit navodno razmatra planove kako bi se sprečio Endruov eventualni povratak u red nasledstva, što bi moglo dovesti do presedana bez istorijskog primera.

Kralj Čarls III oglasio se zvaničnim saopštenjem nakon bratovljevog hapšenja, a prema dostupnim informacijama, kraljevska porodica nije bila unapred obaveštena o policijskoj akciji.

Monarh, koji je prošle godine Endruu oduzeo titulu princa, poručio je da „zakon mora da ide svojim tokom“, izrazivši „najdublju zabrinutost“.

U pisanom saopštenju naveo je:

„Sa najdubljom zabrinutošću primio sam vest o Endruu Mauntbaten-Vindzoru i sumnjama na nedolično ponašanje u javnoj službi. Sledi potpun, pravičan i odgovarajući proces u kojem će nadležne institucije sprovesti istragu na primeren način. Kao što sam ranije rekao, imaju našu punu i bezrezervnu podršku i saradnju. Želim jasno da kažem: zakon mora da ide svojim tokom. Dok proces traje, ne bi bilo primereno da dalje komentarišem ovu stvar. U međuvremenu, moja porodica i ja nastavićemo da obavljamo svoju dužnost i službu prema svima vama", naveo je britanski kralj.