Na Pesmi za Evroviziju 2026, ove godine će se boriti čak 24 kompozicija za pobedu, a RTS televizija je zvanično predstavila izgled ovogodišnje glavne bine za festival na kojem se bira srpski predstavnik koji će se za veliki trijumf boriti na Evroviziji u Beču.

Borba za srpskog predstavnika na Evroviziji odvijaće se tokom tri uzbudljive takmičarske večeri. Prvo polufinale PZE 2026 zakazano je za utorak 24. februara, kada će se publici i žiriju predstaviti prvih 12 kompozicija, od kojih sedmoro najboljih prolazi dalje. Drugo polufinale na programu je u četvrtak, 26. februara, kada ćemo čuti preostalih 12 pesama i saznati imena još sedam finalista.

Foto: RTS Youtube printscreen

Veliko finale "Pesme za Evroviziju 2026" održaće se u subotu, 28. februara.

Dobro poznata lica na sceni

Kroz sve tri takmičarske večeri sa glavne scene gledaoce će voditi prepoznatljivi dvojac - Dragana Kosjerina i Kristina Radenković. Za opušteniju atmosferu i razgovor sa takmičarima u "grin rumu" (Green room) biće zadužen voditelj Stefan Popović.

Svi direktni prenosi počinju od 21.00h, a gledaoci će spektakl moći da prate na kanalima RTS 1 i RTS Svet, zatim preko RTS Planete i RTS Zvuka, kao i na Jutjub kanalu "RTS Pesma Evrovizije" i internet portalu Javnog servisa.

Finale će dodatno pratiti Prvi program Radio Beograda, a RTS se pobrinuo i za inostranu publiku, pa će veliko finale biti prenošeno i na zvaničnom Jutjub kanalu Evrovizije (Eurovision Song Contest) uz simultani prevod na engleski jezik.