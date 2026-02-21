Oglasila se porodica Gislejn Maksvel nakon hapšenja princa Endrua: "Zapanjeni smo..."
Porodica osuđene seksualne prestupnice Gislejn Maksvel izrazila je šok zbog hapšenja bivšeg princa Endrua, koji je priveden pod sumnjom za nedolično ponašanje u javnoj službi u okviru istrage povezane sa navodnom komunikacijom sa Džefrijem Epstajnom.
Privođenje i istraga
Raščinjen princ Endru pušten je iz pritvora nakon hapšenja u četvrtak, 19. februara. Protiv njega nije podignuta optužnica, ali policija istražuje navode da je delio poverljive informacije sa Epstajnom dok je obavljao funkciju trgovinskog izaslanika Ujedinjenog Kraljevstva.
Hapšenje nije povezano ni sa kakvim optužbama za seksualno zlostavljanje, a Endru je ranije negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa svojim kontaktima sa Epstajnom.
Reakcija porodice Maksvel
U objavi na mreži X, porodica Gislejn Maksvel navela je da je „zapanjena“ vestima o hapšenju bivšeg vojvode od Jorka.
„Zapanjeni smo što je Endru Mauntbaten-Vindzor danas uhapšen zbog navodnog nedoličnog ponašanja u javnoj službi povezanog sa materijalom iz takozvanih ‘Epstajnovih dosijea’“, stoji u objavi.
Dodali su da „ima pravo na pretpostavku nevinosti i pravičan postupak – što naša sestra Gislejn nikada nije dobila“. Takođe su poručili da su potrebni transparentnost i dokazi, kao i jednaka pravila za sve, „a ne suđenje putem medija i političke oportunosti“.
Maksvel, koju je porota proglasila dugogodišnjom Epstajnovom saučesnicom, trenutno služi kaznu od 20 godina zatvora nakon što je osuđena za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.
Hapšenje na rođendan
Endru je priveden na svoj 66. rođendan, dok se nalazio u novom domu na imanju Sandringham u Norfolku, koje pripada njegovom bratu, kralju Čarlsu III. Iz pritvora je pušten približno 11 sati kasnije.
Policija je saopštila da je izvršila pretres i njegove bivše rezidencije u Vindzoru.
Saopštenje kralja
Nakon bratovljevog hapšenja, kralj Čarls izdao je zvanično saopštenje.
„Sa najdubljom zabrinutošću primio sam vest o Endruu Mauntbaten-Vindzoru i sumnjama na nedolično ponašanje u javnoj službi“, naveo je kralj.
„Sada sledi potpun, pravičan i odgovarajući proces kojim će se ovo pitanje istražiti na primeren način i od strane nadležnih organa. Kao što sam ranije rekao, imaju našu punu i bezrezervnu podršku i saradnju. Želim jasno da kažem: zakon mora da ide svojim tokom.“
