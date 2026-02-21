Slušaj vest

Privođenje i istraga

Raščinjen princ Endru pušten je iz pritvora nakon hapšenja u četvrtak, 19. februara. Protiv njega nije podignuta optužnica, ali policija istražuje navode da je delio poverljive informacije sa Epstajnom dok je obavljao funkciju trgovinskog izaslanika Ujedinjenog Kraljevstva.

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Hapšenje nije povezano ni sa kakvim optužbama za seksualno zlostavljanje, a Endru je ranije negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa svojim kontaktima sa Epstajnom.

Reakcija porodice Maksvel

U objavi na mreži X, porodica Gislejn Maksvel navela je da je „zapanjena“ vestima o hapšenju bivšeg vojvode od Jorka.

„Zapanjeni smo što je Endru Mauntbaten-Vindzor danas uhapšen zbog navodnog nedoličnog ponašanja u javnoj službi povezanog sa materijalom iz takozvanih ‘Epstajnovih dosijea’“, stoji u objavi.

Dodali su da „ima pravo na pretpostavku nevinosti i pravičan postupak – što naša sestra Gislejn nikada nije dobila“. Takođe su poručili da su potrebni transparentnost i dokazi, kao i jednaka pravila za sve, „a ne suđenje putem medija i političke oportunosti“.

Maksvel, koju je porota proglasila dugogodišnjom Epstajnovom saučesnicom, trenutno služi kaznu od 20 godina zatvora nakon što je osuđena za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Gislejn Maksvel Foto: HOGP/House Oversight Committee

Hapšenje na rođendan

Endru je priveden na svoj 66. rođendan, dok se nalazio u novom domu na imanju Sandringham u Norfolku, koje pripada njegovom bratu, kralju Čarlsu III. Iz pritvora je pušten približno 11 sati kasnije.

Policija je saopštila da je izvršila pretres i njegove bivše rezidencije u Vindzoru.

Saopštenje kralja

Nakon bratovljevog hapšenja, kralj Čarls izdao je zvanično saopštenje.

„Sa najdubljom zabrinutošću primio sam vest o Endruu Mauntbaten-Vindzoru i sumnjama na nedolično ponašanje u javnoj službi“, naveo je kralj.

„Sada sledi potpun, pravičan i odgovarajući proces kojim će se ovo pitanje istražiti na primeren način i od strane nadležnih organa. Kao što sam ranije rekao, imaju našu punu i bezrezervnu podršku i saradnju. Želim jasno da kažem: zakon mora da ide svojim tokom.“

(Kurir.rs/People)