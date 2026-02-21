Slušaj vest

Brat Gislejn Maksvel stoji uz nju i tvrdi da je ona postala „žrtveno jagnje“ za zločine Džefrija Epstajna.

U novom intervjuu za The Telegraph objavljenom 20. februara, Ian Maksvel stariji brat britanske naslednice i Epstajnove saradnice, otvoreno je govorio o svojoj misiji da oslobodi Gislejn iz zatvora, gde trenutno služi kaznu od 20 godina nakon presude za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije iz 2021.

1/8 Vidi galeriju Novoobjavljene fotografije Gislejn Maksvel Foto: HOGP/House Oversight Committee

„Moja sestra je žrtveno jagnje. Neko je morao da plati cenu za ono što je Epstajn učinio, a vlasti i mediji su izabrali nju“, rekao je Ian, dodajući da veruje kako je njegova sestra „na pravoj strani istorije“.

Epstajn je počinio samoubistvo u zatvoru 2019. godine, dok je trebao da se suoči s federalnim optužbama za seksualnu trgovinu. Ian se priseća da je 2020. saznao da je njegova mlađa sestra uhapšena dok je gledao vesti.

„Poslali su helikopter i 20 naoružanih agenata, kao da je pretnja društvu. Bilo je neverovatno, potpuno šokantno. To je bio trenutak kada je moja sestra postala žrtveno jagnje za užasne zločine koje je počinio Džefri Epstajn“

Ian je dodao da suđenje Gislejn „nije bilo fer“ i da „njena presuda nije pouzdana“. „Gislejn nije učinila ništa pogrešno, a dužina kazne je besmislena“, rekao je.

Porodica Gislejn Maksvel Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

On je uporedio slučajeve: „Imate situaciju gde neko poputt Paf Dedija stoji pred istim federalnim sudom za istu vrstu optužbe i dobija četiri i po godine zbog ekstremnog fizičkog nasilja, a moja sestra 20 godina.“ Ian je dodao da veruje da bi feministkinje trebalo da podrže Gislejn jer je žena koja je sistematski loše tretirana od strane sistema.

„Verujem da je moja sestra na pravoj strani istorije,“ nastavio je. „Sada je u američkom ekvivalentu otvorenog zatvora i znam da pomaže drugim zatvorenicima oko njihovih pravnih slučajeva. Iskreno verujem da, ako bude oslobođena kao odgovor na svoju molbu – i dalje postoji šansa da predsednik Taump odgovori na njenu molbu za pomilovanje, uradila bi nešto korisno.“

Gislejn trenutno služi kaznu u FPC Bryan, federalnom zatvoru minimalnog stepena bezbednosti u Teksasu. Premestili su je tamo u julu sa objekta višeg stepena bezbednosti.

1/20 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Ian je rekao da redovno razgovara s njom telefonom i da ona zadržava smisao za humor. „Ne možete proći kroz ovakvo iskustvo a da ga ne pretvorite u nešto pozitivno,“ rekao je Ian. „Postoji sjajna knjiga u svemu tome. Naravno, ona ne bi živela u SAD, ali ima britanski i francuski pasoš. Da smo mogli da predvidimo, ona bi odmah otišla u Francusku jer oni ne izručuju svoje građane.“

Ian je dodao da su dokumenti iz nedavne objave Epstajnovih fajlova izuzetno važni za Gislejn jer podržavaju njen argument da nije dobila pravično suđenje. „Ali ona nema pristup računaru u zatvoru, tako da ih ne može pročitati. Nije ni čudo što sam ljut.“

„Krv je uvek gušća od vode,“ rekao je Ian. „Ona je moja mlađa sestra i nema saosećanja za nju, treba joj neko na njenoj strani. To je uloga porodice.“ Ian sebe opisuje kao „de facto portparola“ Gislejn, dok ostatak porodice „na različite načine pruža podršku“.

Ian je takođe rekao da je jednom sreo Epstajna i da je odmah shvatio kako je bivši milijarder „uhvatio“ njegovu sestru. On je opisao i , koja je optužila Epstajna i bivšeg princa Andrejua za seksualno zlostavljanje, kao „monstruma“.

Virdžinija Đufre Foto: EMILY MICHOT / Newscom / Profimedia

„Sreo sam Epstajna jednom i moj utisak je da je bio vrlo inteligentan, sa vrstom tamne harizme, ali ga ne bih opisao kao društvenog. Imao je mnogo novca i bio je zaista zainteresovan za nauku, tehnologiju i akademiju, što je bilo vrlo poznato Gislejn. Vidim kako je mogao da je uhvati relativno brzo, a kada ste u tom svetu, nije lako odšetati.“

O Virdžiniji Đufre, koja je počinila samoubistvo u aprilu u 41. godini, Ian je rekao: „Znam ko je ovde monstrum, i to nije moja sestra, već Virdžinija Đufre i njene neistine koje su imale razorne posledice po Gislejn. Nisam zaplakao kada je umrla.“