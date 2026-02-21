Slušaj vest

Vili Kolon, legendarni kompozitor, trombonista i producent, preminuo je u 75. godini nakon četiri dana provedenih u bolnici zbog respiratornih problema.

Porodica portorikanskog muzičara objavila je vest o njegovoj smrti u saopštenju na društvenim mrežama:

„Sa dubokom tugom objavljujemo vest o smrti našeg voljenog supruga, oca i poznatog muzičara Willieja Colóna. Mirno je preminuo jutros, okružen svojom voljenom porodicom. Dok tugujemo zbog njegovog odsustva, radujemo se večnom daru njegove muzike i dragim uspomenama koje je stvorio, a koje će živeti zauvek. Naša porodica je duboko zahvalna na vašim molitvama i podršci tokom ovog vremena žalosti. Ljubazno molimo za privatnost dok se suočavamo s našom tugom.“

Informacija da je bio hospitalizovan u bolnici prvi put se pojavila na društvenim mrežama, ali tada nije bilo zvanične potvrde porodice ili bliskih saradnika.

Vili Kolon Foto: German Eluniversal / Zuma Press / Profimedia

Neizbrisiv trag u istoriji salse

Doprinos Vilija Kolona muzici ostaje nenadmašan. Njegove inovativne ideje, posebno u saradnji sa pevačem Hektorom Lavoe, oblikovale su zvuk koji je danas širom sveta poznat kao salsa. Njih dvojica snimili su niz bezvremenskih hitova, među kojima su „Che Che Colé“, „Ghana Eh“, „Ah Ah, Oh No“, „Calle Luna, Calle Sol“, „Barrunto“ i „Canto a Borinquen“.

Nakon što je Lavoe započeo solo karijeru, Kolon je započeo novo, izuzetno uspešno poglavlje u saradnji sa panamskim kantautorom Rubén Blades. Njihovo partnerstvo donelo je komercijalne i umetničke uspehe koji su dodatno učvrstili Colónov status pionira žanra.

Rođen u Njujorku u portorikanskoj porodici, Vili Kolon je tokom decenija karijere postao jedna od ključnih figura latino muzike. Iza sebe je ostavio suprugu Juliju Kolon i četvoro dece, kao i muzičko nasleđe koje će nastaviti da inspiriše generacije.

(Kurir.rs/Telegraf)