Dok se njen bivši suprug, osramoćeni Endru Mauntbaten-Vindsor, skrivao po imanjima u Vindsoru i Sandringemu, Sara Fergusonje doslovno nestala iz javnosti. Poslednji put je viđena još 12. decembra na krštenju unuke Atene, što je pokrenulo lavinu nagađanja o tome gde se bivša članica kraljevske porodice uopšte nalazi. Sada je otkriveno da je utočište pronašla u Švajcarskoj.

Ferguson se navodno više od mesec dana skrivala u svetski poznatoj klinici Paracelsus Recovery u Cirihu, gde dan boravka košta vrtoglavih 13.000 funti (oko 15.000 evra).

"Sara je otišla u Cirih odmah posle Božića i ostala do kraja januara", otkrio je švajcarski izvor za Daily Mail. "Ona se u Paracelsusu uvek oseća kao kod kuće i zna da će tamo dobiti ljubav, pažnju i stručni medicinski tretman u trenucima kada je najranjivija".

Ova luksuzna klinika smeštena uz jezero nudi višemesečne programe oporavka isključivo za ultrabogate klijente. Svaki klijent na raspolaganju ima tim od 15 medicinskih stručnjaka, privatnog vozača i ličnog kuvara.

Beg od svega

Drugi izvor iz Švajcarske je dodao da je Ferguson, inače redovna klijentkinja Paracelsusa, bila "apsolutno skrhana" nakon što su njeni mejlovi s Epstajnom procurili u javnost. "Sara je izgradila snažan odnos s Paracelsusom, pa je to bilo očito mesto za beg od svega."

Zbog svega što se poslednjih nedelja događa, ne čudi što se Ferguson povukla u Paracelsus, mesto koje njegov osnivač Žan Gerber opisuje kao "utočište gde pojedinci mogu da prime najviši standard staranja, bez osude".

Bivša vojvotkinja i ranije je boravila u ovoj klinici, a prošle godine je čak učestvovala u njihovoj promotivnoj kampanji, snimivši video s Gerberom. Tada je ispričala kako su je traume iz detinjstva, pritisak javnosti i dijagnoza raka naterali da potraži psihološku pomoć. Otkrila je i da su joj u klinici dijagnostikovani posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i poremećaj pažnje (ADHD).

Najskuplja klinika na svetu

Za Daily Telegraph je kasnije otkrila: "Nije me sramota da priznam da mi je klinika pružila utočište... posebno onima čije su borbe često skrivene iza fasade javne uloge."

Pristup Paracelsusa bazira se na principu "jedan po jedan klijent". Klinika tvrdi da tim od 15 stručnjaka stvara prostor "gde možete da se osećate sigurno, shvaćeno i potpuno podržano". Specijalizovani su za zavisnosti, burnout, depresiju, anksioznost i traume, a slove za najskuplju kliniku na svetu.

Trodnevni "sveobuhvatni pregled" košta oko 110.000 funti (oko 128.000 evra), dok jednomesečni, potpuno personalizovani stacionarni program košta oko 350.000 funti (oko 410.000 evra).

"Slavne osobe, oligarsi i članovi kraljevskih porodica koji ovde borave dobijaju vrhunski tretman", stoji na njihovoj internet stranici. Klijenti borave u penthausu s pogledom na jezero, a na raspolaganju su im konsijerž, usluge limuzine, privatni kuvar, batler i terapeut koji je stalno prisutan.

Međutim, postavlja se pitanje: kako Sara Ferguson, poznata po svojim finansijskim problemima, uopšte plaća ovako skup tretman?

(Kurir.rs/ Tportal)

