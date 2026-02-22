Slušaj vest

Dok se njen bivši suprug, osramoćeni Endru Mauntbaten-Vindsor, skrivao po imanjima u Vindsoru i Sandringemu, Sara Fergusonje doslovno nestala iz javnosti. Poslednji put je viđena još 12. decembra na krštenju unuke Atene, što je pokrenulo lavinu nagađanja o tome gde se bivša članica kraljevske porodice uopšte nalazi. Sada je otkriveno da je utočište pronašla u Švajcarskoj.

Ferguson se navodno više od mesec dana skrivala u svetski poznatoj klinici Paracelsus Recovery u Cirihu, gde dan boravka košta vrtoglavih 13.000 funti (oko 15.000 evra).

U galeriji pogledajte fotografije Sare Ferguson:

Sara Ferguson Foto: Chateau Cyril/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

"Sara je otišla u Cirih odmah posle Božića i ostala do kraja januara", otkrio je švajcarski izvor za Daily Mail. "Ona se u Paracelsusu uvek oseća kao kod kuće i zna da će tamo dobiti ljubav, pažnju i stručni medicinski tretman u trenucima kada je najranjivija".

Ova luksuzna klinika smeštena uz jezero nudi višemesečne programe oporavka isključivo za ultrabogate klijente. Svaki klijent na raspolaganju ima tim od 15 medicinskih stručnjaka, privatnog vozača i ličnog kuvara.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo venčanje Sare Ferguson i bivšeg princa Endrua:

Venčanje: princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson Foto: John Shelley Collection / Avalon / Profimedia, LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Beg od svega

Drugi izvor iz Švajcarske je dodao da je Ferguson, inače redovna klijentkinja Paracelsusa, bila "apsolutno skrhana" nakon što su njeni mejlovi s Epstajnom procurili u javnost. "Sara je izgradila snažan odnos s Paracelsusom, pa je to bilo očito mesto za beg od svega."

Zbog svega što se poslednjih nedelja događa, ne čudi što se Ferguson povukla u Paracelsus, mesto koje njegov osnivač Žan Gerber opisuje kao "utočište gde pojedinci mogu da prime najviši standard staranja, bez osude".

U galeriji pogledajte fotografije bivšeg princa Endrua i Sare Ferguson iz mladosti:

Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia, DAVID GILES / AFP / Profimedia

Bivša vojvotkinja i ranije je boravila u ovoj klinici, a prošle godine je čak učestvovala u njihovoj promotivnoj kampanji, snimivši video s Gerberom. Tada je ispričala kako su je traume iz detinjstva, pritisak javnosti i dijagnoza raka naterali da potraži psihološku pomoć. Otkrila je i da su joj u klinici dijagnostikovani posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i poremećaj pažnje (ADHD).

Sara Ferguson
Foto: Rafal Klimkiewicz / Zuma Press / Profimedia

Najskuplja klinika na svetu

Za Daily Telegraph je kasnije otkrila: "Nije me sramota da priznam da mi je klinika pružila utočište... posebno onima čije su borbe često skrivene iza fasade javne uloge."

Pristup Paracelsusa bazira se na principu "jedan po jedan klijent". Klinika tvrdi da tim od 15 stručnjaka stvara prostor "gde možete da se osećate sigurno, shvaćeno i potpuno podržano". Specijalizovani su za zavisnosti, burnout, depresiju, anksioznost i traume, a slove za najskuplju kliniku na svetu.

Sara Ferguson
Sara Ferguson Foto: Geoff Robinson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trodnevni "sveobuhvatni pregled" košta oko 110.000 funti (oko 128.000 evra), dok jednomesečni, potpuno personalizovani stacionarni program košta oko 350.000 funti (oko 410.000 evra).

"Slavne osobe, oligarsi i članovi kraljevskih porodica koji ovde borave dobijaju vrhunski tretman", stoji na njihovoj internet stranici. Klijenti borave u penthausu s pogledom na jezero, a na raspolaganju su im konsijerž, usluge limuzine, privatni kuvar, batler i terapeut koji je stalno prisutan.

Međutim, postavlja se pitanje: kako Sara Ferguson, poznata po svojim finansijskim problemima, uopšte plaća ovako skup tretman?

(Kurir.rs/ Tportal)

Ne propustitePlanetaBIVŠI PRINC ENDRU "SEDEO SA ĐAVOLOM, BIO U NEOBIČNOM TROUGLU" Isplivali novi detalji o zastrašujućem i nenormalnom ponašanju kraljevog brata!
princ Endrju, krupan kadar glave
Pop kulturaBivša snaja kraljice Elizabete besno napustila intervju kad je suočena sa skandalom: Prvo tražila da se obriše, a onda demonstratitvno ustala (VIDEO)
Sara Ferguson napustila intervju
Pop kulturaOva žena je znala sve o prljavim poslovima bivšeg princa Endrua i Epstajna: Čuvala mu leđa, a sada može da ga uništi
Sara Ferguson
Pop kulturaJeziva rečenica zbog koje svi sada pričaju o smrti princeze Dajane: Čudan detalj iz prepiske Sare Ferguson s predatorom Epstajnom ledi krv
Sara Ferguson, Džefri Epstajn - kolaž fotografija

Video: Britanska monarhija uzdrmana zbog Epstajna

ZBOG EPSTAJNA UZDRMANA BRITANSKA MONARHIJA! Narod zviždao kralju: Zadat ozbiljan udarac globalističkoj eliti - MOGUĆA PROMENA VLASTI Izvor: Kurir televizija