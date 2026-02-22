Slušaj vest

Proglašavanje nekoga najboljim ili najgorim glumcem obično je stvar ličnog ukusa, ali jedna studija je pokušala da dâ objektivan odgovor. Analitička kuća Stats Significant razvila je model koji kombinuje više kriterijuma. U obzir su uzete prosečne ocene kritičara po filmu, komercijalni neuspesi na bioskopskim blagajnama, ali i broj osvojenih i nominovanih Zlatnih malina. Cilj je bio stvoriti što objektivniju lestvicu.

Prema rezultatima analize, najgorom glumicom u istoriji kinematografije proglašena je Madona. Imala je prosečnu ocenu od 4,98 po filmu, niz komercijalnih promašaja i devet osvojenih Zlatnih malina iz 16 nominacija u sedam različitih kategorija. Među njima je i Zlatna malina za "Najgoru glumicu veka", koja obuhvata filmove snimljene između 1900. i 1999. godine, prenosi Far Out Magazine.

Madona je glumila u filmovima poput "Talasi sudbine" (Swept Away), "Njeno telo je dokaz" (Body of Evidence), "Četiri sobe" (Four Rooms) i "Šangajsko iznenađenje" (Shanghai Surprise).

Iako je svetski poznata kao muzička zvezda, njena glumačka karijera često je bila predmet kritika. Studija je upravo kombinacijom loših ocena, komercijalnih rezultata i nagrada za najgora ostvarenja došla do svog zaključka.

Autori analize predvideli su i prigovor da Madona nije profesionalna glumica. Kada su je izuzeli iz istraživanja i fokusirali se isključivo na profesionalne glumce, među prvih pet najlošijih našao se Stiven Sigal. Time je studija ponudila alternativni odgovor za one koji smatraju da bi trebalo da se ocenjuju samo karijerni glumci.

Uprkos brojkama, fascinacija lošim filmovima i dalje ostaje deo pop kulture. Neki izvođači postaju kultni upravo zbog svojih promašaja, a negativne kritike i Zlatne maline ne znače nužno kraj karijere. Rasprava o tome ko je najgori glumac pokazuje koliko publika voli rangiranja, ali i koliko su uspeh i neuspeh u filmu često relativni, prenosi Index.hr.

