Nekada jedna od najlepših plavuša Holivuda, Heder Loklir bila je simbol glamura, uspeha i zavodljivosti. Zvezda serija ''Dinastija'' i ''Melrose Place'' osvajala je publiku širom sveta, žene su želele da izgledaju poput nje, dok su muškarci uzdisali za njom. Redovno se nalazila na listama najlepših žena sveta i činilo se da joj je ceo Holivud pod nogama.

Međutim, iza svetla reflektora krio se buran privatni život, koji je s godinama počeo da uzima danak.

Heder je punila medijske stupce vezama sa slavnim muzičarima. Od 1986. do 1993. godine bila je u braku s bubnjarom grupe Mötley Crüe, Tomijem Lijem. Nakon razvoda nije dugo ostala sama – već 1994. godine u Parizu se udala za gitaristu grupe Bon Jovi, Ričija Samboru. U braku su dobili ćerku Ejvu, ali su se razveli 2006. godine. Uprkos krahu braka zbog ćerke su ostali u dobrim odnosima.

Poznato je i da je od 2007. do 2011. bila u vezi s glumcem Džekom Vagnerom. Čak su se i verili, ali do oltara nikada nisu stigli, te je na kraju krenuo svako svojim putem. Nakon toga, nekoliko godina je bila u vezi s Krisom Hajserom, kog je poznavala još od srednje škole, ali ni tu nje pronašla svoju sreću. Raskinuli su 2025. godine, piše People, a veza im je bila burna.

Godine 2018. uhapšena je nakon što mu je u alkoholisanom stanju gotovo odgrizla nos, a potom fizički napala trojicu policajaca koji su došli da intervenišu. Taj incident bio je samo jedan u nizu problema sa zakonom i zavisnostima, koji su bacili senku na njenu karijeru, piše Daily Mail. Par je tada nadvladao sve probleme, te je Hajser pomogao glumici s odvikavanjem i čini se da Heder napokon dobro napreduje po pitanju svoje zavisnosti.

U poslednje vreme retko je viđamo u javnosti, ali je snimljena početkom ove godine. Na najnovijim fotografijama Heder izgleda znatno drugačije nego u danima najveće slave. Lice joj je vidno umornije, a tragovi godina i turbulentnog perioda jasno su primetni.

Od zvezde sapunica i seks-simbola do turbulentnih godina obeleženih ličnim padovima, život Heder Loklir priča je o holivudskoj slavi, ali i visokoj ceni koju ona ponekad nosi.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

