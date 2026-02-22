Slušaj vest

Holivudski glumac Leonardo Dikaprio pojavio se na dodeli BAFTA nagrada u Londonu u jeku skandala oko Džefrija Epstajana, a gde se u dokumentima spominje i njegovo ime.

Glumac je na filmsku svečanost došao sam vidno ozbiljnog izraza lica i neraspoložen. Iako smo navikli da ga uvek okružuju brojne mlade lepotice, sada je odlučio da bude sam bez ikakvog društva.

Leonardo Di Kaprio na dodeli BAFTA nagrada Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Zašto se Dikapriovo ime pojavljuje u dokumentima vezanim za Epstajna

Milioni dokumenata povezani sa istragama i tužbama protiv Epstajna postali su javni poslednjih godina. To uključuje imejlove, adresare, kontakte i izjave svedoka. Glumčevo ime pojavljuje se samo usput u nekim od ovih materijala. Važno je napomenuti da pomen u ovim dokumentima ne znači da je neko počinio krivično delo niti da je znao za zlostavljanje koje je Epstajn vršio.

Na primer, u jednom imejlu iz juna 2009, pripisanom bivšem britanskom ministru Peter Mandelson, Epstajn je upitan da li bi međunarodne kompanije mogle biti zainteresovane za Dikaprijovu promociju. Imejl ne pokazuje da je glumac odgovorio, učestvovao ili bio svestan te poruke.