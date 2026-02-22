Slušaj vest

Tri dana nakon što je Andrju uhapšen u Sandringhamu na svoj 66. rođendan, princ i princeza od Velsa iznenadili su obožavaoce u Royal Festival Hall u Londonu u nedelju, 22. februara, na godišnjoj dodeli nagrada posvećenoj filmu.

Kejt Midlton na dodeli BAFTA nagrada Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Vilijam je nosio somotski bordo sako, dok je Kejt bila u dugoj roze haljini.

Na crvenom tepihu, koji je bio zatvoren za kraljevski par, Kejt i Vilijam su upitani: „Da li je monarhija ugrožena?“ Ovo je prvi put posle tri godine da su princ Vilijam i princeza Kejt zajedno prisustvovali BAFTA dodeli nagrada. Iako redovno podržavaju događaj, poslednji put su zajedno šetali crvenim tepihom 2023. godine.

Kejt Midlton i princ Vilijam na dodeli BAFTA nagrada:

Par nije prisustvovao prošle godine, dok je Vilijam 2024. bio sam, izražavajući žaljenje što njegova supruga nije mogla da prisustvuje zbog dijagnoze i lečenja od raka.

Kao predsednik British Academy of Film and Television Arts, Vilijam je trebao da uručio Dame Donna Langley, predsednici NBCUniversal Entertainment, BAFTA Fellowship Award, najvišu čast Akademije, za njen izuzetan doprinos filmu. Događaj je vodio škotski glumac i voditelj Alan Kaming

Veruje se da su princ i princeza od Velsa veći deo prethodne nedelje proveli sa svojom decom koji su bili na školskom raspustu. Proveli su vreme u njihovoj seoskoj rezidenciji , na istom kraljevskom imanju gde je Endru živeo.

Pojavljivanje para na britanskoj verziji Oskara sledi nakon što su drugi članovi kraljevske porodice nastavili sa javnim događajima nakon Endruovog hapšenja. Samo nekoliko sati nakon objave vesti, kralj Čarls održao je audijenciju i pojavio se na London Fešn Viku dok je kraljica Kamila prisustvovala koncertu i sastala se sa muzičarima u Londonu.

BAFTA, dobrotvorna organizacija za umetnost, poznata po svojim godišnjim dodelama, podržava razvoj kreativnih talenata u Velikoj Britaniji i širom sveta. Od 2021. Vilijam je uključen i kroz Prince William BAFTA Bursary, koji pomaže mladima iz nedovoljno zastupljenih grupa da razviju karijere u filmu, igrama i televiziji kroz stipendije.