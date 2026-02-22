Slušaj vest

U dvorani Royal Festival Hall u Londonu, večeras se održava 79. dodela nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umetnosti (BAFTA). Brojne filmske zvezde prošetale su crvenim tepihom i zasenile elegantnim izdanjima.

Veliku pažnju privukle su šarmantne glumice poput Džilijen Anderson, Eme Stoun i Kejt Hadson koje su pokazale zbog čega su već godinama kraljice crvenih tepiha. 

Glumice na crvenom tepihu BAFTA 2026 Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia, James Manning / PA Images / Profimedia, Ian West, PA Images / Alamy / Profimedia

Elegantne i efektne toalete ovih lepotica naišle su na pohvalne komentare, a posebnu pažnju privukla je Ema Stoun. Ona je za ovu priliku odabrala haljinu sa dubokim izrezom u predelu grudi koji je bio veoma efektan. Bez previše nakita i dodatka ovo je bio odličan modni pogodatk posebno jer je njena manekenka građa došla do izražaja.

Džilijen Anderson je odabrala totalno suprotan stil od nje ali malo ko se ne bi složio da nije bila baš poput dive.

Ceremonija, koju će voditi harizmatični Alan Kaming, smatra se najpouzdanijim indikatorom za predstojeće Oskare, a ovogodišnja konkurencija je jedna od najjačih u poslednjoj deceniji, smatraju kritičari

