Slušaj vest

Ovogodišnja dodela BAFTA nagrada u londonskom Royal Festival Hallu završila se pravim modnim fijaskom za mnoge zvezde.

Kirsten Danst je, čini se, inspiraciju potražila u garderobi „majke mlade“ iz dubokih osamdesetih, pojavivši se u jakni sa ogromnim roze naboranim rukavima.

Modna dizajnerka Pega Pourmand verovatno je pomešala događaj sa zakasnelom premijerom filma Barbi, pa je stigla u drečavoj roze satenskoj suknji, uz providni top koji je pokrivao tek ono najnužnije.

Ovo su modni promašaji na BAFTA 2026:

1/7 Vidi galeriju Modni promašaji na BAFTA 2026 Foto: Fred Duval / Alamy / Profimedia, Justin Ng / Avalon / Profimedia

Zvezda serije "Adolescencija" Erin Doerti, odlučila se za neobičnu teget haljinu sa plisiranom suknjom toliko raskošnog volumena da verovatno u njoj nije mogla ni da sedne u sali.

Među modnim promašajima našla se i supermodel Leomie Anderson, koja je u neobičnoj beloj kreaciji sa volanima i rukavicama od perja više podsećala na egzotičnu pticu nego na modnu ikonu.

BAFTA 2026 Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Posi Sterling takođe je izazvala pažnju, jer su njena haljina i frizura odavale utisak kao da je upravo pokisla u snažnom londonskom pljusku.

Glumica Džejmi Vinston potpuno je „potopila“ svoju crvenu haljinu izborom glomaznih i nezgrapnih cipela, dok je reperka Audrej Nuna, čini se, pomešala svečanu ceremoniju sa maskenbalom.