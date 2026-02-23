Slušaj vest

Voditelj dodele British Academy Film Awards (BAFTA), Alan Kaming, zahvalio je publici na razumevanju u nedelju uveče nakon nekoliko ispada aktiviste za podizanje svesti o Turetovom sindromu, Džonu Dejvidsonu, tokom ceremonije.

Dejvidsonu, koji je inspiracija za film nominovan za BAFTA nagradu "I Swear", dijagnostikovan je sa sindromom u 25. godini. Njegovi simptomi, koji su se prvi put pojavili kada je imao 12 godina, uključuju tikove i nekontrolisane ispade, često praćene nekontrolisanim psovanjem.

Tokom ceremonije čulo se više ispada, uključujući uzvik "shut the f*ck up" ("umukni j*bote") tokom uvodnog govora predsednice BAFTA-e Sare Put, kao i "f*ck you" (j*bi se") kada su reditelji filma "Arco", koji je osvojio BAFTA nagradu za najbolji dečji i porodični film, primali priznanje.

Tokom još jednog ispada, publika u dvorani čula je Dejvidsona kako izgovara pogrdnu rasnu uvredu dok su Majkl B. Džordan i Delroj Lindo dodeljivali nagradu za najbolje vizuelne efekte filmu "Avatar: Fire and Ash".

"Možda ste primetili poneku nepristojnu reč u pozadini. To može biti deo načina na koji se Turetov sindrom ispoljava kod nekih ljudi, kao što film istražuje to iskustvo", rekao je Alan publici, među kojom su bili i princ i princeza od Velsa. "Hvala vam na razumevanju i na tome što pomažete da se stvori prostor pun poštovanja za sve."

Ispadi se nisu čuli u drugom delu ceremonije, kada se činilo da je Džon Dejvidson napustio salu. BAFTA nije odgovorila na upite o tome da li je otišao svojom voljom do trenutka objavljivanja, ali je izvor ranije rekao za Variety da je Dejvidson bio "pozvani gost" i da ni pod kojim okolnostima ne bi bio zamoljen da napusti ceremoniju.

Džon Dejvidson Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

BAFTA takođe nije odgovorila na pitanje da li će ispadi biti isečeni iz televizijskog prenosa, koji se u Ujedinjenom Kraljevstvu emituje sa dvočasovnim odlaganjem na kanalu BBC One.

Šta je Turetov sindrom?

Turetov sindrom (TS) je neurološki poremećaj koji se karakteriše višestrukim nevoljnim motoričkim i vokalnim tikovima, koji se obično javljaju između 2. i 15. godine života. Simptomi uključuju brze pokrete (treptanje, trzanje) i zvukove (kašljanje, pročišćavanje grla), a intenzitet se često smanjuje nakon adolescencije. Iako lek ne postoji, simptomi se mogu kontrolisati terapijama.

Bonus video: