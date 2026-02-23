Slušaj vest

Početkom februara objavljena je zvanična lista izvođača koji će se boriti na takmičenju Pesma za Evroviziju 2026, a društvene mreže su – očekivano – eksplodirale. Komentari su ovog puta žešći nego ikada, a korisnici uveliko analiziraju kvote i prognoziraju pobednika.

Prema trenutnim procenama kladionica, najveće šanse za trijumf ima Zejna, zatim grupa Harem Girls, dok se visoko kotira i Zona. Ipak, kako iskustvo pokazuje, kvote nisu uvek i konačna presuda – publika i žiri često iznenade.

PZE 2026 Foto: Youtube printscreen/RTS Pesma Evrovizije - zvanični kanal

Pesma „Jugoslavija“ pokrenula lavinu komentara

Posebnu pažnju izazvala je numera „Jugoslavija“, kojom Zejna pokušava da izbori plasman na Evrovizija. Iako pesma, prema rečima autorke, šalje poruku zajedništva i povezivanja, reakcije na mrežama bile su podeljene.

Na zvaničnom nalogu Eurovision Kosovo objavljena je poruka u kojoj se navodi da „Srbija ne može da odvoji politiku od Evrovizije, što je dodatno rasplamsalo polemiku.

Pojedini korisnici otišli su i korak dalje, tvrdeći da pesma „glorifikuje Jugoslaviju“, dok drugi smatraju da je reč o umetničkoj slobodi i simbolici koja ne treba da se politizuje.

Kada su polufinala i finale?

Takmičenje će biti održano u tri večeri:

  • Prvo polufinale – 24. februar
  • Drugo polufinale – 26. februar
  • Finale – 28. februar

Najuspešniji takmičari iz dve polufinalne večeri ponovo će nastupiti u finalu, kada će biti doneta odluka o tome ko će predstavljati Srbiju na predstojećoj Evroviziji.

