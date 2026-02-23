Na crveni tepih došao u suknji, a preko polnog organa stavio ovo i sve ostavio u čudu: A onda su shvatili poentu
Reditelj Luk Angus uspeo je da postane jedna od najkomentarisanijih ličnosti na crvenom tepihu ovogodišnje dodele BAFTA Awards – i to zahvaljujući modnom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.
Iako su mnogi očekivali klasičan smoking i proverenu eleganciju, Angus je odlučio da spoji svečanu modu sa tradicionalnim elementima škotske nošnje, jasno stavljajući do znanja da želi da privuče pažnju – i uspeo je u tome.
Klasično gore, tradicija dole
Na prestižnu filmsku ceremoniju stigao je u crnom smoking-sakou sa satenskim reverima, uz crni prsluk, belu košulju i leptir-mašnu – kombinaciju koja važi za bezvremenski izbor na glamuroznim događajima.
Ipak, umesto pantalona, poneo je tamni karirani kilt, tradicionalnu škotsku suknju, čime je celom stajlingu dao lični i kulturni pečat.
Posebnu pažnju izazvao je detalj koji mnogi nisu odmah prepoznali – sporran, krznena torbica koja se nosi sa prednje strane kilta. Ovaj autentični deo škotske formalne nošnje kod neupućenih je izazvao iznenađenje, ali i brojne komentare na društvenim mrežama.
Stajling je upotpunio crnim dokolenicama i lakovanim cipelama sa pertlama, ostajući dosledan formalnom tonu večeri.
Luk Angus je reditelj, scenarista i animator kratkog animiranog filma "Solsticij", koji se takmičio za nagradu u kategoriji za najbolja britanska kratka animacija.
