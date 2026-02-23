Slušaj vest

Reditelj Luk Angus uspeo je da postane jedna od najkomentarisanijih ličnosti na crvenom tepihu ovogodišnje dodele BAFTA Awards – i to zahvaljujući modnom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Iako su mnogi očekivali klasičan smoking i proverenu eleganciju, Angus je odlučio da spoji svečanu modu sa tradicionalnim elementima škotske nošnje, jasno stavljajući do znanja da želi da privuče pažnju – i uspeo je u tome.

Luk Angus na crvenom tepihu BAFTA nagrada u škotskom kiltu i smoking-sakou
Luk Angus na crvenom tepihu BAFTA nagrada u škotskom kiltu i smoking-sakou Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Klasično gore, tradicija dole

Na prestižnu filmsku ceremoniju stigao je u crnom smoking-sakou sa satenskim reverima, uz crni prsluk, belu košulju i leptir-mašnu – kombinaciju koja važi za bezvremenski izbor na glamuroznim događajima.

Ipak, umesto pantalona, poneo je tamni karirani kilt, tradicionalnu škotsku suknju, čime je celom stajlingu dao lični i kulturni pečat.

Posebnu pažnju izazvao je detalj koji mnogi nisu odmah prepoznali – sporran, krznena torbica koja se nosi sa prednje strane kilta. Ovaj autentični deo škotske formalne nošnje kod neupućenih je izazvao iznenađenje, ali i brojne komentare na društvenim mrežama.

Luk Angus na crvenom tepihu BAFTA nagrada u škotskom kiltu i smoking-sakou
Luk Angus na crvenom tepihu BAFTA nagrada u škotskom kiltu i smoking-sakou Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stajling je upotpunio crnim dokolenicama i lakovanim cipelama sa pertlama, ostajući dosledan formalnom tonu večeri.

Luk Angus je reditelj, scenarista i animator kratkog animiranog filma "Solsticij", koji se takmičio za nagradu u kategoriji za najbolja britanska kratka animacija.

Ne propustitePop kulturaPsovao i vređao pobednike, dok su u publici sedeli Kejt Midlton i princ Vilijam: Skandal sa dodele BAFTA nagrada obišao svet, razlog kida dušu
Dodela BAFTA nagrada
KulturaDodeljene BAFTA nagrade: Glavni favorit odneo najviše nagrada, Dikapriu izmaklo glavno priznanje
One Battle After Another.jpg
Pop kulturaModni fijasko na dodeli BAFTA nagrada: Zvezda "Adolescencije" sve šokirala, svi se pitali samo jedno
Bafta 1.jpg
Pop kulturaKejt Midlton i princ Vilijam na dodeli BAFTA nagrada: Pojavili se na svečanosti 3 dana nakon hapšenja princa Endrua
Kejt Midlton i princ Vilijam na dodeli BAFTA nagrada

 Video: Lazar Diklić o nagradama

Bogdan Diklić o nagradama Izvor: Kurir