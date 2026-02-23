Slušaj vest

Pre elegantne Kerolin Beset u životu Džona F. Kenedija Mlađeg postojala je ljubav koju bi svako u porodici Kenedi najradije izbrisao – veza s Daril Hanom bila je sve osim predsednički pristojna: haotična, zavisnička, puna filmskih scena, eksplozivnih svađa, mrtvog psa, bolesne majke i osećaja da se ceo svet raspada dok ih tabloidi gledaju pod lupom.

Džon F. Kenedi Mlađi, najpoželjniji neženja Amerike i sin Džeki i Džona F. Kenedija, pravnik s prezimenom koje je već samo po sebi institucija. Daril Hana, ultimativna ikona 80‑ih – sirena iz "Splasha", opasna Pris iz "Blade Runnera", lice koje ti ostane u glavi još dugo nakon odjavne špice.

U galeriji pogledajte fotografije Daril Hane i Džona Kenedija Mlađeg:

1/3 Vidi galeriju Daril Hana i Džon Kenedi Mlađi Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia, Photo by John Barrett-PHOTOlink.net / Everett / Profimedia, Paul Adao / INSTAR Images / Profimedia

Upoznali su se početkom 80‑ih na odmoru na ostrvu Sveti Martin, kao da ih je neko ubacio u savršeno režiranu, preskupu reklamu za leto. Drugi susret bio je još više filmski: venčanje njegove tetke Li Radzivil i reditelja Herberta Rosa, s kojim je Daril upravo završila snimanje "Čeličnih magnolija". Od tog trenutka Holivud i klan Kenedi postaju isti teren – sjajan, glamurozan i prilično rizičan.

Veza koja je izgledala kao film

Američki tabloidi su ih obožavali jer su živeli kao likovi iz filma: vožnje biciklima kroz Central Park, palačinke u malim lokalima, zagrljeni u vozu za njegov susret s kolegama s Univerziteta Braun – svaki izlazak izgledao je kao kadar spreman za naslovnicu.

Daril Hana Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP / Profimedia

Najpoznatija scena iz njihovog komšiluka zvuči kao nešto što bi scenarista izmislio: jedne nedelje komšinica pogleda prema krovu i ugleda Džona, visokog, tamnokosog, samo u boksericama, i Daril, bosu u kratkoj spavaćici. Plešu sami na krovu, on je golica, ona beži pa mu se vraća, smeju se kao dvoje klinaca. "I da ne znate ko su, ne biste mogli da prestanete da gledate", rekla je kasnije. To je bila verzija veze koju je svet video.

U njihovom okruženju priča je zvučala drugačije. Ljudi bliski Džonu opisivali su taj odnos kao intenzivan i neuredan, s naglim promenama raspoloženja, velikim zaletima i jednako velikim zahlađenjima.

Džeki u priči: Stvarni pritisak ili mit?

Džon F. Kenedi Mlađi nikad nije bio samo dečko u vezi, uz njega je uvek dolazila i porodica. I prezime. I Džeki. Serija "Love Story" je tu neumoljiva: prikazuje Džeki kao majku koja glumicu u životu svog sina gleda sa zadrškom i čije se mišljenje stalno oseća u pozadini, makar u sceni ne izgovorila ni reč.

U knjizi "JFK Jr.: An Intimate Oral Biography" navodi se da je Džon rekao prijatelju da Daril "ne ide" sa Džeki i da zbog toga neko vreme živi kod prijatelja u podrumu.Istovremeno, njeno okruženje priča drugu verziju: prema njihovim rečima, Džeki je bila topla i pristojna, a priče o ratu proizvod su tabloida i kasnijih prepričavanja.

Džon Kenedi i Džeki Kenedi Foto: Profimedia

Šta se tačno događalo između njih, znaju samo oni. Spolja se vidi samo jedno: svaki njihov izlazak završio je u novinama, a Džeki je u toj priči uvek bila u kadru, čak i kad je fizički bila negde drugde.

Trenutak u kom se romansa pretvara u trougao

Godine 1991. Džon upoznaje Kerolin Beset, tada još tek jako stajliš devojku iz modne kuće "Calvin Klein", koja malo govori, ali ostavlja utisak. Prijatelji se sećaju da je nakon prvog susreta s njom šetao oko Central Park Westa i ponavljao da ga je potpuno očarala.

Daril Hana Foto: LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia

Problem je bio jasan: Daril je još uvek bila njegova devojka. Jedan od prijatelja pitao ga je ono što su svi mislili: "A šta je s Daril?" Džon mu je odgovorio: "Mislim da ćemo raskinuti". U praksi to nije bio čist rez. Slikarka Saša Čermajef prisetila se zabave na kojoj je bila sa Džonom dok je on pogledom tražio Kerolin preko prostorije: "Sigurna sam da je bilo preklapanja." Njegova saradnica Rouzmeri Terenzio tvrdi da je tek 1994. godine Kerolin na večeri jasno rekao da više nije u vezi s Daril i da želi da bude samo s njom.

"Love Story" taj trenutak vrlo konkretno koristi: Kerolin u novinama vidi fotografiju Džona i Daril kako se drže za ruke na crvenom tepihu i shvata da priča o tome da je slobodan ne pije vodu. To u seriji nije samo ljubomorna scena, već trenutak u kom joj postaje jasno da je ušla u odnos koji još nije sasvim prekinut, bez obzira na to šta joj on govori.

U galeriji pogledajte fotografije Džona Kenedija Mlađeg i Kerolin Beset:

1/7 Vidi galeriju Džon Kenedi Mlađi i Kerolin Beset Foto: William Regan / Zuma Press / Profimedia, Profimedia

Pas koji je sve promenio i majka koja umire

Ako se traži tačka pucanja, mnogi navode da se to zbilo u proleće 1994. godine: Džon u Central Parku šeta Darilinog psa, povodac mu isklizne, pas istrči na ulicu i gine pod točkovima automobila. Skrhan je, a uz to preuzima najgori zadatak: nosi pepeo u Los Anđeles. Čak su se i oko kutije u koju je stavljen pepeo Daril i on posvađali, što samo govori o tome koliko je bilo tenzija između njih u to vreme.

U isto vreme Džeki se bori s ne‑Hodžkinovim limfomom. Dok je Džon u Los Anđelesu zbog sahranjivanja psa, njeno stanje se naglo pogoršava i ona umire 19. maja 1994.

Džeki Kenedi Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Kerol Radzivil, tadašnja supruga Džonovog brata od tetke, priseća se razgovora u Njujorku: Džon je imao utisak da ga Daril "kažnjava" time što insistira da bude u Los Anđelesu upravo tih dana. Kasnije je to i sama glumica sažela u dve reči – loš trenutak i još gori znak.

Nakon toga među njima se više ništa nije vratilo na staro, a on je u vrlo kratkom periodu izgubio i majku i ženu s kojom je godinama imao turbulentan odnos.

Foto: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Šta je ostalo nakon velikog kraja

Džon i Daril zvanično su raskinuli 1994, nakon više od pet godina veze razapete između dva grada i dva sveta. On se 1996. ženi Kerolin Beset, a 1999. godine poginuli su u padu aviona.

Nakon raskida Daril nastavlja s glumom, ali menja fokus – umesto statusa klasične holivudske zvezde, bira sporiji ritam, manje, često nezavisne projekte i uloge koje više duguju karakteru nego crvenom tepihu. Paralelno ulazi u ulogu koja joj postaje jednako važna kao gluma: postaje aktivistkinja. Sve se jače veže za teme zaštite životne sredine, klimatske krize i prava životinja, pojavljuje se na protestima protiv naftovoda i fosilnih goriva i više puta je bila privedena zbog građanske neposlušnosti.

S vremenom kameru okreće u drugom smeru – iza objektiva. Režira i snima dokumentarce, često u tandemu s Nilom Jangom, i otvoreno govori da joj je gluma danas više povremeni izlet nego karijera: radi kad projekat stvarno ima težinu. Od 2018. godine je u braku s Jangom, a njihov život daleko je od nekadašnjeg crvenog tepiha – svesno biraju mirniji, povučeniji tempo, s fokusom na muziku, prirodu i aktivizam.

