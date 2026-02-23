Slušaj vest

Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor je zbog veze sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom primoran da se povuče sa kraljevskih dužnosti, a u januaru 2022. oduzeta su mu kraljevska pokroviteljstva. Iz svoje luksuzne rezidencije preselio se u manju kuću, a sada mu je saopšteno da će ubuduće imati minimalno osoblje, samo kuvara i ličnog slugu, nakon decenija tokom kojih su ga služili brojni zaposleni.

Endru je vikend proveo sam u svom novom smeštaju na imanju Sandringem, nakon iznenadnog hapšenja u četvrtak zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije. Šezdesetšestogodišnjak je privremeno smešten na imanju Vud Farm, dok čeka da se renovira njegov novi stalni dom u obližnjem Marš Farmu.

Nekadašnju rezidenciju princa Endrua pretresa policija Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Rečeno mu je da će dobiti samo kuvara i univerzalnog pomoćnika (poslužitelja za sve poslove), koji još nisu zaposleni.

Trenutno mu društvo prave samo policajci i pripadnici obezbeđenja, kao i njegovih sedam pasa, uključujući dva korgija pokojne kraljice.

Navodi se da je osoblje pitalo kako treba da oslovljava čoveka kome su prošle godine oduzete titule od strane kralja Čarlsa nakon novih otkrića o njegovim vezama sa pedofilom i tajkunom Džefrijem Epstajnom.

Jedan izvor je rekao: „Izgubio je titule Njegovo Kraljevsko Visočanstvo (HRH), princa i vojvode, pa je osoblju, koje nije znalo kako pravilno da mu se obraća, naloženo da ga i dalje zove ‘Sir’.“

"Sir" nije titula, već način obraćanja, i koristi se za kralja, za princa i ponekad za bivše članove porodice.

„Dobiće svog kuvara i sobara u Marš Farmu, što je ipak korak unazad u odnosu na luksuz na koji je ranije bio naviknut.“

U svom bivšem domu Royal Lodge u Vindzoru, Endru je imao sobare, kuvare, batlere, sobarice i čistače - kao i čitavu vojsku slugu kada je koristio svoj nekadašnji apartman u Bakingemskoj palati.

List The Sun je ranije otkrio da su se kraljevski službenici pobunili kada im je rečeno da moraju da služe osramoćenog člana kraljevske porodice po njegovom preseljenju u Sandringem ranije ovog meseca.

Rečeno im je da mogu odbiti da rade za Endrua ako im to izaziva nelagodnost. Endru je takođe optuživan da se prema osoblju ponašao veoma loše i pre najnovijih dešavanja.

Navodi se da Čarls sada finansira izgnanstvo i penziju svog mlađeg brata jer ne želi da bivši vojvoda od Jorka bude teret drugima. Novac poreskih obveznika takođe neće biti korišćen za Endruovu pravnu odbranu, a izvori tvrde da ga ne zastupaju advokati kraljevske porodice.

Navodi se da se zbližio sa advokatom Gerijem Bloksomom, koji je bio uz njega kada je odvezen u zamak Vindzor da mu pokojna kraljica u januaru 2022. oduzme kraljevske dužnosti.

Istraga protiv Endrua je pokrenuta nakon što su se u dosijeima Epstajna pojavili imejlovi poslati dok je bio trgovinski izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva.

Kralj Čarls Foto: Printscreen/YouTube/TheRoyalFamily

Princ i princeza od Velsa boravili su u Anmer Holu na imanju Sandringem, pet milja od Vud Farma, tokom polugodišnjeg školskog raspusta njihove dece.

The Sun je prošlog meseca otkrio da kralj plaća renoviranje Marš Farma, sa planom da se Endru useli pre Uskrsa.

Postavljene su bezbednosne ograde, instalirana Skaj televizija i nova vrata, ali su radovi poslednjih dana zaustavljeni.

Tepisi su doneti iz drugih kraljevskih poseda, uz „ne mnogo potrošenog novca“.

Jedan izvor je dodao: „Nije toliko luksuzno koliko biste očekivali i nimalo nalik onome na šta je navikao.“

Endru je više puta bio u Marš Farmu kako bi proverio napredak radova. Ipak, insajderi tvrde da je završetak još daleko i da je malo verovatno da će se useliti do Uskrsa.

