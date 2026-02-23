Slušaj vest

Reperka Niki Minaž izazvala je negativne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavila Bibliju koju je potpisao predsednik Donald Tramp kao „jedan od najznačajnijih poklona koje sam ikada dobila u životu“.

Minaž je podelila fotografiju raskošno ukrašene Biblije „Bog blagoslovi SAD“, verzije kralja Džejmsa koju je izdala izdavačka kuća u saradnji sa kantri pevačem Lijem Grinvudom.

Biblija sa autogramom Donalda Trmpa koju je Niki Minaž dobila Foto: Printscreen/X

Izdanje sa potpisom Trampa navodno se prodaje po ceni od 1.000 dolara. Minaž nije dala nikakvo dodatno objašnjenje, haštagove ili komentare kako bi objasnila značenje poklona u svojoj objavi.

Reakcija publike

Za nekoliko sati, objava je prikupila desetine hiljada lajkova, hiljade komentara i milione pregleda, pokrećući debatu o političkim i verskim implikacijama potpisivanja Svetog pisma bivšeg predsednika.

Jedan verifikovani korisnik, Kajl Jejts, napisao je:

„Ne mogu da razumem kako bi neko stavio svoj potpis na Reč Božju. Kako to da mi – kao hrišćani – ne reagujemo snažnije na nešto ovako?!“

Drugi su se pitali o simbolici potpisa. Spenser Hakimijan je dodao: „Tip koji je to potpisao nije pročitao nijednu stranicu.“ Drugi korisnik je komentarisao: „Zar niko ne primećuje koliko je čudno što je Tramp potpisao Sveto pismo kao da je on napisao?“

U objavi se takođe podseća na prethodni intervju u kojem je Tramp odbio da izdvoji svoj omiljeni biblijski stih, nazivajući ga „veoma ličnim“ i dodajući: „Mislim da je cela Biblija neverovatna…“

