On je oduvao Timotija Šalmea i Dikaprija na BAFTA nagradama: Ko je glumac koji je odneo priznanje
Engleski glumac Robert Aramajo napravio je veliko iznenađenje na dodeli nagrada BAFTA, osvojivši nagradu za najboljeg glumca ispred favorita poput Timotija Šalamea, Leonarda Dikaprija i Majkla B. Džordana.
Aramajo je nagrađen za ulogu Džona Dejvidsona, čoveka koji se bori sa teškim Turetovim sindromom, u filmu Kirka Džonsa „Kunem se“. Prema Gold Derbiju, pobeda bi mogla da pokrene njegovu karijeru i učini ga ozbiljnim kandidatom za Oskare sledeće godine. Pored nagrade za najboljeg glumca, osvojio je i nagradu za zvezdu u usponu.
Emotivan govor i inspiracija od Itana Hoka
Vidno dirnut, Aramajo se popeo na binu u londonskoj Rojal Festival Hol da se zahvali svojim kolegama nominovanima. Pogledavši Dikaprija, rekao je:
„Ne mogu da verujem da stojim ovde sa ljudima poput vas, a da sam u istoj kategoriji!“
Takođe se prisetio saveta koji mu je glumac Itan Hok dao tokom posete Džulijardu, gde je Aramajo studirao glumu:
„Itan Hok nam je održao inspirativan govor o dugovečnosti u glumi, o brizi o svom 'instrumentu' i izbegavanju samodestruktivnog ponašanja. To je ostavilo snažan utisak na sve nas. Neverovatno je biti ovde sa vama večeras. Hvala vam, Itane.“
Iza scene, Aramajo je objasnio da želi da podeli tu priču jer je mnogo značila za njegov razvoj i izrazio je želju da sarađuje sa Hokom u budućnosti.
Fanovi „Igre prestola“ ga prepoznaju kao Elronda
Aramajo je široj publici poznat kao mladi Ned Stark u "Igri prestola", u četiri ključne epizode, dok trenutno igra vilenjaka Elronda u „Gospodaru prstenova: Družina prstena“.
Šta osvajanje BAFTA nagrada znači za Oskare?
Iako BAFTA nagrade često predviđaju uspeh na Oskarima, film "Kunem se" nije bio u trci za Oskare 2026. godine. Premijerno je prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu u septembru 2025. godine, a u britanskim bioskopima je objavljen u oktobru iste godine.
