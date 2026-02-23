Slušaj vest

Engleski glumac Robert Aramajo napravio je veliko iznenađenje na dodeli nagrada BAFTA, osvojivši nagradu za najboljeg glumca ispred favorita poput Timotija Šalamea, Leonarda Dikaprija i Majkla B. Džordana.

Aramajo je nagrađen za ulogu Džona Dejvidsona, čoveka koji se bori sa teškim Turetovim sindromom, u filmu Kirka Džonsa „Kunem se“. Prema Gold Derbiju, pobeda bi mogla da pokrene njegovu karijeru i učini ga ozbiljnim kandidatom za Oskare sledeće godine. Pored nagrade za najboljeg glumca, osvojio je i nagradu za zvezdu u usponu.

Emotivan govor i inspiracija od Itana Hoka

Vidno dirnut, Aramajo se popeo na binu u londonskoj Rojal Festival Hol da se zahvali svojim kolegama nominovanima. Pogledavši Dikaprija, rekao je:

„Ne mogu da verujem da stojim ovde sa ljudima poput vas, a da sam u istoj kategoriji!“

Robert Aramajo u filmu I swear Foto: Sony Pictures / Everett / Profimedia

Takođe se prisetio saveta koji mu je glumac Itan Hok dao tokom posete Džulijardu, gde je Aramajo studirao glumu:

„Itan Hok nam je održao inspirativan govor o dugovečnosti u glumi, o brizi o svom 'instrumentu' i izbegavanju samodestruktivnog ponašanja. To je ostavilo snažan utisak na sve nas. Neverovatno je biti ovde sa vama večeras. Hvala vam, Itane.“

Robert Aramajo u filmu Gospodar prstenova Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Iza scene, Aramajo je objasnio da želi da podeli tu priču jer je mnogo značila za njegov razvoj i izrazio je želju da sarađuje sa Hokom u budućnosti.

Fanovi „Igre prestola“ ga prepoznaju kao Elronda

Aramajo je široj publici poznat kao mladi Ned Stark u "Igri prestola", u četiri ključne epizode, dok trenutno igra vilenjaka Elronda u „Gospodaru prstenova: Družina prstena“.

Šta osvajanje BAFTA nagrada znači za Oskare?

Iako BAFTA nagrade često predviđaju uspeh na Oskarima, film "Kunem se" nije bio u trci za Oskare 2026. godine. Premijerno je prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu u septembru 2025. godine, a u britanskim bioskopima je objavljen u oktobru iste godine.

