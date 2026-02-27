Slušaj vest

Britanski pevač Džejms Blant, koji se proslavio debitantskim albumom "Back to Bedlam", služio je u KFOR-u 1999. godine, za vreme i neposredno nakon bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.

Vojnu službu napustio je 2002. da bi se posvetio muzičkoj karijeri. Najveći hit bila mu je pesma "You're Beautiful", za koju je dobio brojne nagrade.

Nakon par godina od završetka službe, vratio se na Kosovo i Metohiju i snimio dokumentarac u okviru kojeg je pokazao i da je potražio prijatelje s kojima se družio tokom službe, ali ih nije našao, o čemu je govorio i na beogradskom koncertu 2009. godine.

"Upoznao sam puno Srba koji su mi vrlo brzo postali prijatelji. Pričao sam sa njima, bio dirnut njihovom hrabrošću i saosećanjem. Pre dve godine sam se vratio tamo, ali njih nije bilo. Tako je nastala pesma 'No bravery'", tokom koje su emitovani snimci koje je sam Blant snimao tokom službe.

Pogledajte deo koji je emitovan, a koji je producentska kuća Džejmsa Blanta, nakon reakcija javnosti, pokušala da skine s Interneta.

"Izbombardovali smo Srbe samo tako"

Izjava o kojoj se itekako pričalo, bila je ona u emisiji "Top Gear" 2014, kada je tadašnjem voditelju Džeremiju Klarksonu, pričao o svojim vojničkim danima.

"Izbombardovali smo Srbe samo tako", rekao je Blant, govoreći i o vremenu kada je "zaustavio Treći svetski rat tako što je odbio naređenje Veslija Klarka da napadne ruske vojnike koji su stigli na Kosovo".

Pevač je dodao i da je odbio naredbu Veslija Klarka, jer je "NATO već urnisao Srbe bombama", preneo je Telegraph.

Ranije je Blant u intervjuu Endrjuu Maru na BBC-u, rekao da je njegova misija bilo održavanje mira i zaštita Srba.

Džejms Blant Foto: Printskrin

"Teško je, otišao sam tamo i ubedio ih da ćemo dugo biti tu, da ćemo održavati mir godina, a onda ćemo službu predati drugim vojnicima koji će raditi isto. Par godina kasnije, nije bilo podrške i svi su napustili svoje domove".

Gde je Džejms Blant danas?

Prešao je dalek put od kapetana britanske vojske na Kosovu i Metohiji do globalne muzičke zvezde koja je prodala više od dvadeset miliona albuma. 22. februara Džejms Blant je proslavio 52. rođendan.

Album "Back to Bedlam" prodat je u više od jedanaest miliona primeraka i postao najprodavaniji album dvehiljaditih u Velikoj Britaniji. Uz pesmu "You're Beautiful", iznedrio je i jednako emotivnu baladu "Goodbye My Lover".

Džejms Blant Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dvadeset godina otkako je njegov debitantski album poharao liste, Blant je i dalje muzički aktivan. Osim muzike, Blant je i dalje veoma aktivan i na drugim poljima. Njegov pab u Londonu uspešan je ugostiteljski poduhvat, a krajem 2023. objavio je i memoare pod naslovom "Loosely Based on a Made-Up Story".

Muzičar veći deo godine živi na španskoj Ibici, a neretko boravi i u švajcarskom selu Verbje, gde je otvorio i restoran. U septembru 2014. oženio je Sofiu Velesli, s kojom ima dvojicu sinova.

