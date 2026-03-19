SEĆATE LI IH SE?

Jedna fotografija, snimljena u pravom ili pogrešnom trenutku, dovoljna je da nečije lice postane deo globalne internet kulture. Mimovi su digitalni folklor našeg doba, a ljudi koji su se našli na njima postali su zvezde preko noći, često bez svoje volje. Dok su nam njihova lica poznata kao simboli bola, uspeha ili nelagodnosti, stvarne priče iza njih mnogo su kompleksnije. Evo kako ovih 20 poznatih lica s mimova izgleda danas.

RENATA SORAH (NAZARE CONFUSA)

Žena zbunjenog pogleda okružena matematičkim formulama postala je globalni simbol proračunatog razmišljanja i složenih dilema. U pitanju je scena iz brazilske telenovele „Senhora do Destino“, a lice pripada legendarnoj brazilskoj glumici Renati Sorah u ulozi negativke Nazare Tedesko.

Renata Sorah Foto: Printscreen/X

Sorah je u svojoj domovini nacionalno blago s decenijama dugom karijerom u pozorištu i na filmu. Neočekivana slava na internetu ju je zabavila, a ona i danas aktivno glumi.

Renata Sorah Foto: Leco Viana, Leco Viana / Zuma Press / Profimedia

MIA TALERIKO (GOOD LUCK CHARLIE)

Kao mala zvezda Diznijeve serije „Srećno, Čarli!“, njena reakcija sleganja ramenima sa izrazom „ne znam“ postala je GIF za sve situacije kad nemamo odgovor.

Mia Taleriko Foto: Printscreen/ Instagram/ miatalerico101

Mia je danas srednjoškolka i nastavlja da se bavi glumom.

Mia Taleriko Foto: Printscreen/Instagram

BRITANI BROSKI (KOMBUCHA GIRL)

Njena reakcija na isprobavanje kombuče, koja se u sekundi menja od gađenja do odobravanja, osvojila je TikTok.

Britani Broski Foto: Printscreen/X

Britani Broski je iskoristila taj trenutak i postala jedna od najuspešnijih komičara na internetu, s popularnim potkastima i saradnjama s velikim brendovima.

Britani Broski Foto: WENN, WENN Rights Ltd / Alamy / Profimedia

ĐORĐO A. TSUKALOS (ANCIENT ALIENS GUY)

Čovek s neobičnom frizurom koji rukama objašnjava da su za sve krivi „vanzemaljci“ zapravo je Đorđo A. Tsukalos, voditelj emisije „Ancient Aliens“ na History Channel-u.

Đorđo A. Tsukalos Foto: Printscreen/X

On je jedan od retkih koji je već bio poznat pre memea, a internet slava samo je dodatno popularizovala njegove teorije.

BLEJK BOSTON (SCUMBAG STEVE)

Mladić s kačketom naopako i u krznenoj jakni postao je arhetip lošeg i sebičnog prijatelja. Fotografiju je snimila njegova majka za omot albuma njegove tadašnje rep grupe.

Blejk Boston Foto: Printscreen/X

Blejk je u početku mrzeo meme, međutim kasnije ga je prihvatio. Danas je otac dvoje dece i radi kao kuvar.

Blejk Boston Foto: Printscreen/X

MAJKL MEKGI (TRYING TO HOLD A FART GUY)

Mladić s napregnutim izrazom lica i istaknutim venama na čelu savršeno opisuje borbu u neugodnoj situaciji. Majkl Mekgi je zamolio prijatelja da ga slika dok je namerno zadržavao dah.

Majkl Mekgi Foto: Printscreen/X

Danas radi za American Airlines i jedino žali što nije zaštitio autorska prava na fotografiju.

Majkl Mekgi Foto: Printscreen/Youtube

MEGI GOLDENBERGER (ERMAHGERD)

Devojčica s aparatićem i pletenicama koja uzbuđeno drži „Goosebumps“ knjige postala je simbol štreberskog entuzijazma. Megi Goldenberger fotografisala se iz šale s prijateljicama dok je bila dete.

Megi Goldenberger Foto: Printscreen/X

Danas radi kao medicinska sestra u Arizoni i sa osmehom se priseća svog alter ega na internetu.

Megi Goldenberger Foto: Printscreen/Youtube

DRU SKENLON (BLINKING WHITE GUY)

GIF muškarca koji u neverici trepće postao je univerzalan izraz šoka i zbunjenosti. Dru Skenlon, tada video producent na gaming portalu Giant Bomb, ovako je reagovao na komentar kolege tokom prenosa uživo.

Dru Skenlon Foto: Printscreen/X/DrewScanlon

Svoju slavu danas koristi za prikupljanje novca za Nacionalno društvo za multiplu sklerozu.

Dru Skenlon Foto: Printscreen/Youtube

KAJOD EUMI (ROLL SAFE)

Lik koji se smišljeno kuca po čelu postao je meme za „pametne“ životne savete koji su zapravo potpuno besmisleni. Reč je o britanskom glumcu Kajod Eumi u ulozi Riza Simpsona (R.S.) iz njegove web serije „#HoodDocumentary“.

Kajod Eumi Foto: Printscreen/X

Eumi je danas uspešan scenarista i glumac, a pokrenuo je i vlastitu produkcijsku kuću.

Kajod Eumi Foto: Printscreen/Youtube

Nezainteresirani, osuđujući pogled male Kloi dok njena sestra plače od sreće zbog najavljenog puta u Disneyland postao je ultimativna reakcija na nešto sumnjivo.

Kloi Klem Foto: Printscreen

Kloi je danas tinejdžerka koja se, zahvaljujući slavi, pojavljivala na crvenim tepisima i dobila VIP tretman u Diznilendu.

Kloi Klem Foto: Printscreen/Instagram

LEJNA MORIS (OVERLY ATTACHED GIRLFRIEND)

Devojka s intenzivnim, gotovo maničnim pogledom postala je lice posesivnosti. Lejna Moris namerno je snimila video kao parodiju na pesmu Džastina Bibera za jedno takmičenje.

Lejna Moris Foto: Printscreen/X

Uspeh ju je pretvorio u YouTube zvezdu, no 2019. se povukla iz javnosti, navodeći kao razlog brigu o svom mentalnom zdravlju.

Lejna Moris Foto: Printscreen/Instagram

SEM GRINER (SUCCESS KID)

Beba koja na plaži pobednički stiska šaku postala je simbol malih životnih pobeda. Njegova majka snimila ga je 2007. dok je, zapravo, pokušavao da pojede pesak.

Sem Griner Foto: Printscreen/X

Godinama kasnije, porodica je iskoristila Semovu slavu u plemenite svrhe; pokrenuli su kampanju kojom su prikupili više od sto hiljada dolara za transplantaciju bubrega njegovog oca.

Sem Griner Foto: Printscreen/Instagram

KAJL KREJVEN (BAD LUCK BRIAN)

Tinejdžer s aparatićem za zube i kariranim prslukom utelovljenje je peha. Fotografija je nastala za školski godišnjak, a Kajl Krejven namerno je napravio smešnu grimasu. Direktor je fotografiju odbio, no već je bila sačuvana. Od promotivnih materijala i NFT-a zaradio je desetine hiljada dolara.

Kajl Krejven Foto: Printscreen/X

Suprotno imenu memea, Kajlov život je sve samo ne nesrećan. Vodi uspešan posao u očevoj građevinskoj firmi.

Kajl Krejven Foto: Printscreen/Instagram

ZO ROT (DISASTER GIRL)

Devojčica sa zlokobnim osmehom ispred kuće u plamenu postala je sinonim za skriveni haos. Fotografiju je snimio njen otac Dejv 2005. godine tokom vežbe lokalnih vatrogasaca. Kuća je gorjela kontrolisano i niko nije bio ugrožen.

Zo Rot Foto: Printscreen/X

Zo je danas odrasla žena koja je studirala mir i ratne studije. Svoju slavu pametno je unovčila, prodavši 2021. originalnu fotografiju kao NFT za gotovo pola miliona dolara.

Zo Rot Foto: Printscreen/Youtube

(Kurir.rs/ net.hr)

