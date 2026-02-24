Slušaj vest

Iako ih nova hit serija "Love Story", koja je dostupna na servisu Disney+, prikazuje kao ultimativni romantični par, prijatelji tragično preminule Kerolin Beset Kenedi i Džona F. Kenedija Mlađeg napokon su otkrili šta se zapravo događalo iza zatvorenih vrata. Slika savršene plavuše i američkog princa krila je kompleksan odnos pun dramatičnih svađa, borbe s paparacima i sudara dva potpuno različita sveta.

Kerolin Beset ostala je zamrznuta u vremenu kao slika i prilika savršene plavuše koja je imala sve. Nekadašnja publicistkinja Kelvina Klajna bila je oličenje kul njujorškog stila kasnih devedesetih, uz svog supruga – čoveka koji je svojevremeno nosio titulu "najseksi muškarca na svetu", Džona F. Kenedija Mlađeg.

Lako je romantizovati par koji je tragično skončao 1999. godine, kada je Džon izgubio kontrolu nad njihovim malim avionom, baš kao što to čini nova serija "Love Story". Međutim, prijatelji koji su ih dobro poznavali tvrde da je Kerolin bila mnogo dublja i kompleksnija osoba nego što se to često prikazuje, te upozoravaju da njihov odnos nije uvek bio tako ružičast.

Njen bliski prijatelj, modni dizajner Narciso Rodrigez, opisao je Kerolin, koja je poginula kada je imala 33 godine, ovim rečima: "Snažna. Autentična. Neverovatno lepa. I prilično kompleksna."

Skrivanje od reflektora

Iako je zbog posla svakodnevno sarađivala sa slavnim osobama i bila nezaobilazna figura na modnim događajima uz Džona, Kerolin je zapravo bila vrlo prizemna. "Razgovarala bi s ljudima, ali više je volela da bude sama – nije htela da je gnjave", otkrio je njen najbolji prijatelj, bivši modni dizajner Gordon Henderson.

"Nije bila devojka za visoko društvo", dodao je Henderson, opisujući svoju pokojnu prijateljicu kao "opuštenu", prisećajući se kako joj je bilo jednako prijatno da kupi bočicu parfema od uličnog prodavca kao i u luksuznoj robnoj kući. Uprkos samopouzdanju, bila je povučena. "Uvek bi stajala iza Džona i krila se iza njega. Ako vas nije poznavala, stvarno se krila", prisetio se. Njeno glavno utočište bio je Vest Vilidž, često upravo u njegovom stanu.

Kerolin, rođena u Vajt Plejnsu u Njujorku i odgajana u katoličkoj porodici srednje klase, teško se nosila s pritiskom koji je donosio status "savršenog američkog para". Bila je ćerka učiteljice i stolara koji su se razveli kad je bila mlada, dok je njen suprug bio sin jedinac predsednika Džona F. Kenedija i Džeklin Kenedi Onazis.

Borba s paparacima i Džonov ego

Kada su započeli vezu 1994. godine, paparaci su postajali sve agresivniji, a fotografije slavnih donosile su ogroman novac. Par je brzo postao njihova glavna meta. "Džon se navikao na paparace. Nosio bi kapu naopako, odelo i vozio bicikl. Stalno su ga pratili", otkrio je izvor.

Dok je Kerolin, zahvaljujući svom šarmu, uspešno gradila karijeru u Kelvinu Klajnu, stilizujući zvezde poput Anet Bening i Kejt Mos, intimno je žudela za privatnim životom, daleko od medijskog cirkusa koji je dolazio u paketu sa Džonom. Međutim, naslednik Kenedijevih obožavao je pažnju.

"Ako se kratko vreme ne bi pojavio u novinama, garantujem vam, bez obzira na vreme, izašao bi da igra fudbal bez majice", rekao je Stiven Gilon, Kenedijev prijatelj i autor knjige "America's Reluctant Prince". "Voleo je pažnju."

Henderson kaže da je Kerolin bilo smešno kako bi, kad nije bila s njim, mogla normalno da funkcioniše u javnosti. "Paparaci su je gnjavili samo kad je bila sa Džonom. Ostatak vremena najviše je volela da se sklupča u krevetu s velikim džemperom i čita. Pili bismo kafu na mom stepeništu", prisetio se.

"Dobila je najgori deo dogovora"

Njihovi najnapetiji trenuci neretko su se odvijali pred blicevima foto-aparata. "Imali su ogromne svađe. Ozbiljne svađe. Lude svađe", otkrio je izvor blizak paru, napominjući da su imali mnogo razmirica uoči venčanja 1996. godine.

Džonovi postupci nisu uvek bili nimalo viteški. "Otežavao joj je. Dobila je najgori deo dogovora. Radila je sve što je mogla da to održi zajedno", rekao je izvor i dodao: "Bio je vrlo razmažen".

U februaru 1996, sedam meseci pre venčanja, snimljeni su u žučnoj raspravi dok su šetali svog psa Frajdeja u Central Parku. Svađa je kulminirala tako što je Kerolin skinula verenički prsten. Iako su fotografije izgledale dramatično, Henderson tvrdi da to nije bilo ništa strašno. "Svađali bi se oko gluposti. I šta se dogodi? Ja zaglavim sa psom. Rekao sam im: Mogli ste barem da ostavite hranu za njega. Ponašali su se kao glupi klinci. Voleli su se, većinu vremena."

Kada je njihova svađa u parku dospela u javnost, Kerolin se potpuno povukla. "Definitivno nije volela da je fotografišu. Uvek bi sagnula glavu kad bi dolazili paparaci", rekao je Henderson.

Bajkovito venčanje i legendarna haljina

Prvi put su se sreli kada je Džon došao u Kelvin Klajn na probu 1992. (iako se neki sećaju da su se prvi put sreli na zabavi, kako je to prikazano u seriji "Love Story"). Na prvom dejtu Kerolin mu je ispričala kako je dobila prestižan posao u modi – prvo je radila u prodavnici Kelvin Klajn u Bostonu nakon završenog fakulteta, da bi je regrutovali u glavnu predstavnicu na Menhetnu nakon što je regionalni menadžer primetio njen stil. U to vreme je Džon izlazio s glumicom Daril Hanom, a kada su raskinuli, 1994. ozbiljno je započeo vezu s Kerolin.

Američki princ i najveća "It devojka" devedesetih izgovorili su sudbonosno "da" 21. septembra 1996, na intimnoj ceremoniji pod svetlošću sveća pred samo 40 zvanica, u rustikalnoj Prvoj afričkoj baptističkoj crkvi na ostrvu Kamberlend. Kerolin je blistala u svilenoj haljini s naboranim dekolteom vrednoj 40.000 dolara, koju je za nju mesecima kreirao Narciso Rodrigez.

"Bilo je to vrlo lično iskustvo. Bili smo jako bliski. Nije to bio onaj formalni odlazak po venčanicu. Znala je šta želi, bila je vrlo jasna", rekao je Rodrigez. "Napravio sam nekoliko skica slip haljina. Svidela joj se jedna koja je bila malo više arhitektonska. Povukla je izrez nadole i haljina je rođena. Uvek volim da mislim da stvaram okvir za ženinu ličnost – da ona blista, a ne haljina, i ona je to svakako učinila tog dana."

Interesovanje za ono ko je Kerolin zapravo bila samo je raslo otkad je njen život tragično prekinut. "Stvarna žena nije bila ni rob mode, ni stidljiva. Bila je zaštitnica – ona koja bi mogla da razbije očajnu situaciju savršeno tempiranom dosetkom. Dovoljno oštra da vas natera da preispitate sve, a dovoljno nežna da vas uhvati za ruku i ipak provede kroz sve to", opisala je Kerolin njena prijateljica Kerol Radzivil, supruga Kenedijevog brata od tetke, Entonija Radzivila, koji je preminuo ni mesec dana od pogibije bračnog para Kenedi.

