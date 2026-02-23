Slušaj vest

Svet se iznova i iznova iščuđava činjenici da Vera Vang ima 76 godina. Svaki njen izlazak na crveni tepih izaziva oduševljenje i ostavlja sve bez teksta, jer izgleda besprekorno i moderno, tako da vreme nije ostavilo trag na njoj.

Tako je bilo i ovog puta, na dodeli BAFTA nagrada 2026. godine, održanoj u u Londonu, gde se modna kreatorka pojavila sa potpuno novom frizurom - platinasto plavom bojom kose sa tamnim korenom, što je potpuni zaokret u odnosu na njen prethodni izgled.

Vera je izabrala belu haljinu do poda sa naborima iz njenog brenda, naglašenu dugim crnim pufnastim rukavima, koju je upotpunila crnim sunčanim naočarima u obliku mačijih očiju.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje sa crvenog tepiha:

Vera Vang na dodeli BAFTA nagrada 2026

Na društvenim mrežama, komentari su se odmah nizali. "Ne mogu da verujem da ima 76 godina!", "Besprekorno!", "Vera je večna", samo su neki od oduševljenih komentara koji su preplavili Instagram i "X".

Kada je reč o njenom tajnom receptu za mladolik izgled, Vera Vang ističe balans i disciplinu. Poznata je po tome što vodi računa o ishrani i redovnoj fizičkoj aktivnosti, ali i o duhovnom miru i pozitivnom stavu. U intervjuima je često naglašavala važnost strasti prema poslu, ljubavi prema kreativnosti i stalnog rada na sebi, što, kako sama kaže, doprinosi energiji i vitalnosti.

Takođe, Vera voli jednostavan režim nege kože i minimalizam u šminkanju, oslanjajući se na prirodne metode i kvalitetne proizvode koji čuvaju ten

