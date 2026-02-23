Vera je zvezda dodele BAFTA nagrada: Sve će vam biti jasno kad vidite kako izgleda sa 76 godina
Svet se iznova i iznova iščuđava činjenici da Vera Vang ima 76 godina. Svaki njen izlazak na crveni tepih izaziva oduševljenje i ostavlja sve bez teksta, jer izgleda besprekorno i moderno, tako da vreme nije ostavilo trag na njoj.
Tako je bilo i ovog puta, na dodeli BAFTA nagrada 2026. godine, održanoj u u Londonu, gde se modna kreatorka pojavila sa potpuno novom frizurom - platinasto plavom bojom kose sa tamnim korenom, što je potpuni zaokret u odnosu na njen prethodni izgled.
Vera je izabrala belu haljinu do poda sa naborima iz njenog brenda, naglašenu dugim crnim pufnastim rukavima, koju je upotpunila crnim sunčanim naočarima u obliku mačijih očiju.
Pogledajte u galeriji njeno izdanje sa crvenog tepiha:
Na društvenim mrežama, komentari su se odmah nizali. "Ne mogu da verujem da ima 76 godina!", "Besprekorno!", "Vera je večna", samo su neki od oduševljenih komentara koji su preplavili Instagram i "X".
Kada je reč o njenom tajnom receptu za mladolik izgled, Vera Vang ističe balans i disciplinu. Poznata je po tome što vodi računa o ishrani i redovnoj fizičkoj aktivnosti, ali i o duhovnom miru i pozitivnom stavu. U intervjuima je često naglašavala važnost strasti prema poslu, ljubavi prema kreativnosti i stalnog rada na sebi, što, kako sama kaže, doprinosi energiji i vitalnosti.
Takođe, Vera voli jednostavan režim nege kože i minimalizam u šminkanju, oslanjajući se na prirodne metode i kvalitetne proizvode koji čuvaju ten
