Šarlot Brigs, bivša sobarica zaposlena u Palati sredinom devedesetih godina, nedavno je izjavila da je Endrju Mauntbaten Vindzor imao čak 72 plišane igračke na svom krevetu. Prema njenim rečima, svaka je morala da bude postavljena tačno određenim redosledom, po veličini, a osoblje je prolazilo posebnu obuku kako bi naučilo precizan raspored.

"Čim sam dobila posao, upozorili su me na mede i detaljno mi objasnili kako treba da stoje. Imala sam čak i jednodnevnu obuku. Sve je moralo biti savršeno. Bilo je veoma neobično. Ali on je obožavao mede i bio je vrlo precizan u vezi sa njihovim rasporedom," rekla je ranije za The Sun.

Najveće igračke nalazile su se pozadi, dok su manje bile poređane ka prednjem delu kreveta. Dva omiljena medveda, kako tvrdi, sedela su na mahagonijskim "tronovima" pored kreveta. Većina plišanih igračaka bila je obučena u mornarske uniforme sa kapama, a skupljane su tokom godina širom sveta. Šarlot je takođe navela da je Endrju često pokazivao nezadovoljstvo ako raspored ne bi bio po njegovoj volji.

"Trebalo mi je pola sata da ih poređam - najbizarnija stvar za koju sam ikada bila plaćena", rekla je.

Dodatne tvrdnje pojavile su se i u ITV-jevom dokumentarcu "Gislejn, Princ Endrju i pedofil". Bivši službenik kraljevskog obezbeđenja Pol Pejdž izjavio je da su postojala plastificirana, ručno pisana uputstva pod nazivom "DOY bed: Points for turn down and making the bed", sa preciznim smernicama o rasporedu igračaka, jastuka i ćebadi. U dokumentu su se pominjali i dva plišana nilska konja, crni panter, medvedi, kao i tri jastuka sa natpisima "Daddy", "Ducks" i "Prince". Prema njegovim rečima, Endrju je umeo da viče ukoliko nešto ne bi bilo postavljeno kako treba.

Kraljevska autorka Ingrid Sjuard tvrdi je da je njegova bivša supruga Sara Ferguson tokom braka delila krevet sa plišanim igračkama, okružena sa oko desetak medveda.

Izgnanstvo i selidba sa kraljevskog imanja

Dok se Endrju Mauntbaten Vindzor privikava na život van Kraljevske lože, pažnju javnosti ponovo privlači njegova neobična kolekcija plišanih igračaka.

Nekadašnji vojvoda napustio je vilu sa 30 soba nakon što je pritisak javnosti zbog njegovih veza sa Džefrijem Epstinom postao ogroman. Iako je još prošle godine pristao da se iseli, ostao je na imanju sve donedavno, pakujući lične stvari. Navodno je kralj Čarls bio nezadovoljan njegovim prisustvom na imanju u Vindzoru i ubrzao proces iseljenja.

Kolekcija koja ostaje u skladištu

Prema navodima nemačkog medija Bild, njegova kolekcija od više od 60 plišanih igračaka nisu mu se pridružile u Sandringamu. Sa sobom je, navodno, poneo samo jednog plišanog majmuna, dok su ostale igračke i deo stvari ostali u skladištu iz praktičnih razloga. Izvori tvrde da mu je rastanak sa kolekcijom teško pao, jer je igračkama pripisivao posebnu sentimentalnu vrednost i, kako se navodi, ljudske osobine.

Selidba je predstavljala veliki izazov za osoblje koje je ostalo u Kraljevskoj loži i koje je moralo da dovrši pakovanje nakon njegovog iznenadnog odlaska.

U međuvremenu, nova biografija autora Endrjua Lourija "The Rise and Fall of the House of York" iznosi i druge navodne zahteve bivšeg princa. Jedan bivši ađutant Kraljice Majke opisao ga je kao "nepristojnog i neukog grubijana". Prema navodima iz knjige, zahtevao je da osoblje svako jutro prelazi četiri sprata stepenica kako bi mu razmaklo zavese, iako je ležao tik pored njih.

Izvori su tvrdili i da su njegove navike bile zahtevne za osoblje, uključujući razbacane maramice po krevetu, kao i navodne pozive tehničarima usred noći zbog daljinskog upravljača. Takođe se pominje da je pripadnike policijske zaštite koristio za pronalaženje svojih izgubljenih loptica za golf.

