Glumica Britani Marfi preminula je 2009. godine, a okolnosti njene smrti i dalje bude sumnje i nejasnoće. Imala je samo 32 godine kada se iznenada srušila u kupatilu pred svojom majkom, Šeron Marfi, i preminula u njenom naručju. Nekoliko meseci kasnije, tragedija se ponovila – njen suprug Sajmon Mondžak pronađen je mrtav u istoj kući, pod gotovo identičnim okolnostima.

Poslednji trenuci i uzrok smrti

Kobnog dana Britani je izgubila svest u kupatilu i, prema rečima majke, poslednje što je izgovorila bilo je: "Mama, ne mogu da dišem, pomozi mi."

Zvanični izveštaj forenzičara naveo je da su uzroci smrti upala pluća, anemija i kombinacija lekova koje je uzimala, zbog čega je slučaj zaključen kao nesreća. Međutim, pet meseci kasnije usledila je nova šokantna vest – njen suprug Sajmon preminuo je u istoj kući, od iste kombinacije uzroka. Komandant losanđeleske policije Endru Smit tada je izjavio da su to "tragične slučajnosti", ali mnogi u to nikada nisu poverovali.

Pitanja bez odgovora

Odmah nakon njihove smrti počele su da kruže brojne teorije i optužbe. Mediji su izveštavali da je Sajmon nakon Britanine smrti spavao u istom krevetu sa njenom majkom, što je izazvalo glasine da su bili u vezi. Takve priče pokrenule su lavinu spekulacija i usmerile pažnju na Šeron Marfi, naročito nakon što je otkriveno da je ona postala glavni naslednik imovine svoje ćerke.

Britanin otac Anđelo Bertoloti javno je zahtevao objašnjenja:

Britani Marfi i Sajmon Mondžek Foto: Profimedia

"Pre svega Šeron treba da bude ispitana. Neka vam ona objasni zašto je postala glavni naslednik u testamentu naše ćerke i zašto je Sajmon potpuno isključen iz tog testamenta. Neka vam ona objasni zašto je testament promenjen nakon što su Britani i Sajmon hteli da se presele u Njujork i dobiju dete. Neka vam Šeron objasni šta bi za nju značilo da se prvi put nakon nekoliko decenija sama izdržava nakon što bi se Britani odselila. Neka objasni zašto je na aukciji prodala Britanin veš, pasoš i odeću. Mnogo je neodgovorenih pitanja. Od troje ljudi koji su živeli u toj kući, samo je jedna živa i profitirala je finansijski."

Njegove reči odražavaju koliko su lični odnosi, novac i nasleđe i dalje u centru sumnji koje prate slučaj.

Polubrat ne odustaje od istine

Nakon što su i Britani i Sajmon preminuli, borbu za odgovore preuzeo je njen polubrat Toni Bertoloti. U intervjuu za Mail Online rekao je:

"Mislim da je ona ubijena. Ko ju je ubio? Nije umrla prirodnom smrću."

Britani Marfi i Sajmon Mondžak Foto: Profimedia

Toni je istakao da mu je od početka bilo sumnjivo što niko nije pokušao da je odmah odvede u bolnicu, iako je bila u svesnom stanju i bolnica se nalazila u blizini. On veruje da su finansijski problemi njenog supruga imali ključnu ulogu i da je Britani možda bila okružena ljudima koji su je iskorišćavali.

"Morate da gledate ko skuplja novac. Ne znam. Svaki put kad se njen film emituje, neko dobija pare. Ko ima novac, taj zna istinu", rekao je Toni.

Dodao je da je Britani bila okružena grupom od dvadesetak ljudi i da je nemoguće da niko ništa ne zna o tome šta se stvarno dogodilo:

"Oko Britani je bila grupa od 15-30 ljudi i reći ćete mi da niko ne zna ništa? Šalite li se? Kada bih imao novca da pravilno istražim njenu smrt, sve bih ih obišao, ali oni ne bi ni pričali sa mnom."

Tragedija bez epiloga

Zvanični medicinski izveštaji i dalje tvrde da su obe smrti posledica zdravstvenih komplikacija, ali kontradiktorni iskazi, promena testamenta i finansijski motivi nikada nisu razjašnjeni.

Za mnoge članove porodice i fanove, slučaj Britani Marfi ostaje nerazrešena misterija – priča u kojoj se granice između činjenica i teorija zavere i dalje prepliću. Njen prerani odlazak i danas izaziva tugu i pitanje: da li je istina o smrti talentovane glumice zauvek izgubljena?

