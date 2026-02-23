Slušaj vest

Čuveni glumac Patrik Dempsi pojavio se sinoć na crvenom tepihu BAFTA dodele u Londonu sa ćerkom Talula Fajf Dempsi koju su proglasili za pravu lepoticu. Komplimente je dobila i zbog modnog izdanja- krajnje jednostavne crne haljine.

I njen otac Patrik Dempsi (60) zaslužuje visoku ocenu zbog smokinga koji je nosio. Nije izabrao najklasičniju varijantu, a odelo je savršeno krojeno. Muškarci često nose nazgrapno krojena odela - ili predugačka ili prekratka pa je pravo osveženje videti ovakav stajling.

Komentari pljušte

Crveni tepih BAFTA nagrada to i zaslužuje, a Patrik Dempsi nas je i navikao da bude dobro stilizovan. Ipak, naslednica ga je sinoć zasenila, što njemu sigurno nimalo ne smeta. Više se piše o njoj nego o zvezdi serije "Uvod u anatomiju".

U galeriji pogledajte kako su izgledali:

1/5 Vidi galeriju Patrik Dempsi sa ćerkom na dodeli BAFTA nagrada Foto: Steve Bealing/Landmark Media / imago stock&people / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, lounisphotography / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Prelepa je", "Kako šarmantna mlada dama", "Sjajno je što je uskladila svoj stil sa onim što je njen otac nosio", neki su od brojnih komentara sa raznih društvenih mreža.

Ćerka Patrika Dempsija je uspešna poslastičarka

Talula se dan pre BAFTA dodele pojavila u Londonu na zabavi u čast ove manifestacije (Charles Finch and Chanel zabava). Bila je u društvu roditelja, Patrika i Džlijan Dempsi (60). I tada se predstavila u zanimljiivom modnom izdanju, a oduševila je i njena mama koja je definitivno prevarila godine.

Talula Fajt Dempsi je 20. februara proslavila 23. rođendan. Prvo je studirala kliničku psihologiju, a onda se okrenula kulinarstvu pa završila prestižnu kulinarsku akademiju Le Cordon Bleu u Parizu i Londonu. Postala je profesionalna poslastičarka pa osnovala firmu za ketering poslastica i specijalizovanu pekaru, pre tri godine.

Patrik Dempsi sa ćerkom na dodeli BAFTA nagrada Foto: Steve Bealing/Landmark Media / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ćerka Patrika Dempsija kog su pratile brojne kontroverze, sticala je iskustvo radeći kao poslastičarka u čuvenom restoranu Gucci Osteria u Beverli Hilsu. A svoje znanje o desertima pokazala je kroz poslasticu koju je osmislila, mešavinu za čokoladne kolačiće, od organskih sastojaka. Na akademiji Le Cordon Bleu u Londonu završila je i studije vegetarijanske kuhinje.

Sinovi Patrika Demspija

Poznata holivudska šminkerka i preduzetnica Džilijan i Patrik Dempsi koji se sinoć prvi put pojavio u javnosti nakon smrti Erika Dejna, u braku su od 1999. godine. Imaju i sinove blizance, Darbija Galena i Salivana Patrika koji su 1. februara napunuli 19 godina.

Patrik Dempsi sa suprugom i sinovima blizancima na njihovoj maturi Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Darbi je talentovan za sport posebno fudbal dok Salivanu predviđaju glumačku profesiju i kažu da je pravi zabavljač u porodici. U maju 2025. završili su srednju školu Crossroads School for Arts & Sciences u Kaliforniji. Pre više godina pojaviljavli su se na filmskim premijerama, uz roditelje i stariju sestru. Dugo ih nije bilo pred svetlima reflektora.

Kada je objavljena fotografija sa dodele diploma prošle godine, komentarisalo se da su i oni poput Talule dobili genetski džekpot. Za sada nisu toliko zastupljeni u javnosti. Možda se to uskoro i promeni, naročito ako budu odabrali da se bave javnim poslom. Poznato prezime ih dodatno ističe, ali su njihovi roditelji uspeli u tome da im deca odrastaju daleko od javnosti.

Podsetimo, Patrika Dempsija je 2023. magazin People proglasio za najseksepilnijeg muškarca na svetu. Taj izbor nije uvek po volji publike, ali su pre tri ovakav odabir mnogi podržali.

