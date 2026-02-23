Slušaj vest

Lajza Mineli (79) napisala je memoare pod naslovom "‘Kids, Wait Till You Hear This!". U knjizi Lajza, između ostalog, otkriva i srceparajuće detalje o odrastanju s majkom, slavnom glumicom Džudi Garland, koje se svi sećamo kao devojčice iz filma “Čarobnjak iz Oza”, najgledanijeg filma ikada, čije je snimanje bilo košmar na javi.

Sada u prvom objavljenom isečku iz memoara, Lajza Mineli otkriva neke nepoznate detalje o svojoj slavnoj majci. Glumačka diva je pre svoje prerane smrti, sa samo 47 godina, potrošila milione dolara na boravak u rehabilitacijskim ustanovama, otkriva u knjizi Lajza, a prenosi Dejli Mejl.

"Govorili su da je bila loša majka"

"Mediji su govorili da je bila loša majka, da je previše pila, uzimala previše tableta i zanemarivala porodicu. Mama je potrošila milione dolara u rehabilitacijskim ustanovama i bolnicama, moleći se da mogu da je izleče. Imala je više tretmana elektrošokovima. Ništa nije pomagalo. Nije tajna ko su krivci. Ljudi i iz filmske industrije, i moja baka, kako mi je rečeno, trovali su je stimulansima i sedativima još otkako je bila dečja zvezda", piše Lajza.

Lajza je tako opisala kako je sa samo 13 godina bila mamina mama, medicinska sestra, doktortka, apotekarka i psihijatar i kako joj je svaki dan davala lekove da bi mogla da funkcioniše. Istakla je da se Džudi nosila s teškoćama života uz "duhovite dosetke, tablete i piće".

Kada joj je mama umrla, Lajza je plakala osam dana bez prestanka

Lajza je rođena 1946. kao ćerka slavne glumice Džudi Garland i njenog drugog od pet muževa, reditelja Vinćentea Minelija. Par se upoznao dok su radili na filmu "Srešćemo se u St. Louisu" iz 1944. godine.

U knjizi Lajza opisuje kako je, kada se njena sestra Lorna Luft rodila 1952., Džudi pokušala da se ubije ubrzo nakon toga. Nakon što su je lekari zbrinuli, Lajza opisuje kako je sledeće jutro "mama bila odlično raspoložena" i ponašala se "kao da se ništa nije dogodilo", što je Lajzu navelo da pomisli da je "besmrtna".

Godine 1969. Džudi je pronađena mrtva u Londonu u 47. godini, vlasti su njenu smrt proglasile rezultatom “neopreznog samoubistva”‘ tabletama za spavanje. U memoarima Lajza opisuje kako je plakala osam dana bez prestanka i rekla da je to bila godina nezamislive tuge i sudbonosne promene.

Memoari legendarne Lajze Mineli trebalo bi da se uskoro nađu na policama knjižara širom sveta, tačnije 10. marta, a biće objavljeni u susret njenom 80. rođendanu. Knjiga će obuhvatiti njen život, karijeru, borbu s opijatima, ljubavne veze i istinu o njenoj porodici, a nastala je jer je Lakza bila nezadovoljna prethodnim dokumentarnim filmovima snimljenim o njenom životu.

