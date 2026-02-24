Slušaj vest

Glumica Marija Petronijević je 39. rođendan obeležila tiho, daleko od reflektora i gradske buke, među najbližima, u toplini doma i zagrljaju svoje dece.

Na fotografiji koju je podelila sa pratiocima vidi se trenutak čiste nežnosti: u naručju drži svoje troje mališana, dok na stolu stoji skromna rođendanska torta sa svećicama.

Marija Petronijević proslavila 39. rođendan Foto: Printscreen/Instagram/petronijevic.marija

Inače, Marija je pre nekoliko godina odlučila da gradski život zameni seoskim, posvetivši se porodici i prirodi. Preselila se u selo Visibaba i bavi se poljoprivredom, pa sada, sa 39 godina, izgleda zadovoljnije nego ikada.

Otkako je gradsku vrevu zamenila seoskim mirom, glumica u 40. godini, deluje srećno i zadovoljnije nego ikada.

Glumica je dugo krila svog supruga, koji joj je najveća podrška. Zanimljivo je da je reč o bogatom humanitarcu iz LozniceMilinku Isakoviću, IT stručnjaku.

Marija Petronijević Foto: Printscreen/Instagram

„Da nema njega, možda ne bi bilo ni gazdinstva. On je tu kad treba da donesem teške, racionalne odluke. Mnogi misle da bi priče o meni bile interesantnije da se bavim nečim poput Žan-Pola Sartrea ili Simone de Bovoar, ali za mene su mnogo važniji realni, svakodnevni izazovi.

Možda jednog dana napišem o tome kako da se poveća kvalitet mleka ili o procesu stočarstva, a ne o tome koliko je ovaca trebalo da jurimo po livadi“, rekla je glumica.

Bonus video: