Marija Petronijević proslavila rođendan sa decom: Godinama živi na selu i izgleda srećnije nego ikada, skromna torta otkrila koliko godina puni
Glumica Marija Petronijević je 39. rođendan obeležila tiho, daleko od reflektora i gradske buke, među najbližima, u toplini doma i zagrljaju svoje dece.
Na fotografiji koju je podelila sa pratiocima vidi se trenutak čiste nežnosti: u naručju drži svoje troje mališana, dok na stolu stoji skromna rođendanska torta sa svećicama.
Inače, Marija je pre nekoliko godina odlučila da gradski život zameni seoskim, posvetivši se porodici i prirodi. Preselila se u selo Visibaba i bavi se poljoprivredom, pa sada, sa 39 godina, izgleda zadovoljnije nego ikada.
Otkako je gradsku vrevu zamenila seoskim mirom, glumica u 40. godini, deluje srećno i zadovoljnije nego ikada.
Glumica je dugo krila svog supruga, koji joj je najveća podrška. Zanimljivo je da je reč o bogatom humanitarcu iz LozniceMilinku Isakoviću, IT stručnjaku.
„Da nema njega, možda ne bi bilo ni gazdinstva. On je tu kad treba da donesem teške, racionalne odluke. Mnogi misle da bi priče o meni bile interesantnije da se bavim nečim poput Žan-Pola Sartrea ili Simone de Bovoar, ali za mene su mnogo važniji realni, svakodnevni izazovi.
Možda jednog dana napišem o tome kako da se poveća kvalitet mleka ili o procesu stočarstva, a ne o tome koliko je ovaca trebalo da jurimo po livadi“, rekla je glumica.
Bonus video: