Slušaj vest

Američki glumac Robert Karadin, poznat po ulogama u filmskom hitu "Osveta šmokljana" i popularnoj seriji "Lizi Mekgvajer", preminuo je u 71. godini.

Strani mediji izveštavaju da je porodica je saopštila da je glumac izvršio samoubistvo, ističući da su želeli da javnost bude upoznata s njegovom gotovo dvodecenijskom borbom sa bipolarnim poremećajem.

Foto: Carla Van Wagoner / Alamy / Profimedia

U saopštenju dostavljenom portalu Dedlajn, porodica Karadin navela je da je vest podeljena sa dubokom tugom.

"S neizmernom tugom moramo da podelimo da je naš voljeni otac, deda, ujak i brat Robert Karadin preminuo. U svetu koji ponekad deluje mračno, Bobi je uvek bio svetionik svetlosti za sve oko sebe. Slomljeni smo zbog gubitka ove predivne duše i želimo da ukažemo na njegovu hrabru borbu tokom gotovo dve decenije sa bipolarnim poremećajem. Nadamo se da će njegov život podstaći razgovor i pomoći u razbijanju stigme vezane za mentalne bolesti", navodi se u saopštenju.

Njegov stariji brat, glumac Kit Karadin, takođe je za Dedlajn istakao da porodica želi da se otvoreno govori o mentalnom zdravlju.

"Želimo da ljudi znaju. U tome nema nikakve sramote. Želim da slavim njegovu borbu i njegovu predivnu dušu. Bio je izuzetno talentovan i nedostajaće nam svakog dana", rekao je Kit Karadin.

Robert Karadin rođen je 1954. godine kao najmlađi sin legendarnog glumca Džona Karadina.

Bio je deo jedne od najpoznatijih holivudskih glumačkih porodica. Njegova starija polubraća bila su Dejvid i Brus, dok su mu rođena braća Kit i Kristofer Karadin. Gotovo svi članovi porodice bavili su se glumom.

Na filmu je debitovao 1972. godine uz Džona Vejna u ostvarenju "The Cowboys". Usledile su zapažene uloge u filmovima "Mean Streets" reditelja Martina Skorsezea i u Oskarom nagrađenom filmu "Coming Home".

Najveći komercijalni uspeh ostvario je 1984. godine u kultnoj komediji "Revenge of the Nerds", gde je igrao glavnu ulogu Luisa Skolnika. Film je doživeo ogroman uspeh i iznedrio tri nastavka, snimana 1987, 1992. i 1994. godine.

Zanimljivo je da je Karadin tokom priprema za ulogu boravio pod prikrivenim identitetom na Univerzitetu u Arizoni, uveravajući studente da je zaista štreber, kako bi što autentičnije dočarao lik.

Novoj generaciji gledalaca postao je poznat kao Sem, otac glavne junakinje u Diznijevoj seriji „Lizzie McGuire“, u kojoj je glumio uz Hilari Daf od 2001. do 2004. godine.

Smrt njegovog starijeg polubrata Dejvida Karadina 2009. godine, koji je preminuo u hotelskoj sobi na Tajlandu, ostavila je dubok trag na Roberta. Kasnije je izjavio da je upravo taj događaj bio okidač za pogoršanje njegovog mentalnog stanja, nakon čega mu je dijagnostikovan bipolarni poremećaj.

Iz prvog braka sa Suzan Snajder dobio je ćerku, glumicu Ever Karadin. Kasnije se oženio Edit Mani, sa kojom je dobio dvoje dece, Mariku i Ijana. Par se razveo 2015. godine nakon 25 godina braka.

Tokom brakorazvodne parnice 2017. godine iznete su optužbe da je Karadin 2015. pokušao da izazove saobraćajnu nesreću u Koloradu, dok je on priznao da se u tom periodu nalazio u psihotičnom stanju.

Porodica je apelovala na javnost da poštuje njihovu privatnost u trenucima žalosti, uz poruku da se o mentalnim bolestima mora govoriti otvoreno i bez stigme.

(Kurir.rs/ B92)

Video: Sahrana generala Nebojše Pavkovića