Poznata glumica Sloboda Mićalović oglasila se na na svom Instagram profilu iz Italije. Na fotografijama, snimljenim tokom boravka u ovoj mediteranskoj zemlji, njena prirodna lepota i elegancija posebno su došle do izražaja dok je pokazivala kako uživa u sunčanom vremenu.

Sloboda je pokrenula lavinu komentara ispod slika, te su joj pratioci mahom upućivali komplimente. Koleginica Nataša Ninković lajkovala je sliku, a među porukama se našla i ona od slavne italijanske glumice Monike Beluči, sa kojom je Sloboda nekad sarađivala u filmu "On the Milky Road" (Mlečni put), a koja joj je ostavila emotikone srca.

Monika Beluči komentarisala sliku Slobode Mićalović Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba

Ova razmena nežnih poruka pokazala je da su, i godinama nakon zajedničkog projekta, ostale u prijateljskom kontaktu – što su njihovi pratioci dočekali sa oduševljenjem.

Sloboda otkrila tajnu mladolikog izgleda

Glumica i u petoj deceniji izgleda zanosno, a tajna njenog mladolikog izgleda je u redovnoj i pravilnoj nezi kože pred spavanje.

Sloboda Mićalović nikada ne preskače temeljno čišćenje lica, iako ima naporna snimanja i često se kasno vraća kući.

- Koliko god da sam umorna ili da se kasno vratim, čišćenje lica ne preskačem. Moje lice je moj alat. Nega se vidi i za 20 i za 30 godina. Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom - izjavila je jednom prilikom glumica.

Sloboda Mićalović u Italiji Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba

Kaže da uvek nosi mali kofer sa kozmetikom, koji je ponekad teži i od onog s garderobom. Osim nege kože, Sloboda u svoju rutinu uključuje i razne hobije.

- Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar... Sve to dođe na red, pa i lepota lica - rekla je glumica.

Naglašava da su joj kvalitetan san i hidratacija jednako važni.

- Ustajem u šest ili sedam kada imam snimanja, ali kada nemam, spavam i do devet. Pijem mnogo vode, volim čajeve i trudim se da se zdravo hranim - dodala je svojevremeno.

