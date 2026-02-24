Slušaj vest

Nik Rajner zadržao je tvrdnju o svojoj nevinosti tokom svog poslednjeg pojavljivanja pred sudom u Los Anđelesu, 23. februara.

Međutim, nakon što se izjasnio da nije kriv za ubistvo svojih roditelja, Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner,kamere prisutne u sudnici zabeležile su neobičan izraz na licu optuženog. Tokom javnog pojavljivanja, Nik je na trenutak pokazao neočekivani podsmeh, a ubrzo potom pokušao da se pribere.

Analiza govora tela

Stručnjakinja za govor tela, Suzan Konstantin, sada je detaljno objasnila taj potez u intervjuu za Pejdž Siks.

"Postoji zaista zanimljiv podsmeh pri kojem spušta glavu, a zatim se osmehuje", rekla je i taj šokantni trenutak okarakterisala kao "duperovo zadovoljstvo".

"Duperovo zadovoljstvo je kada osoba oseti nalet uzbuđenja ili zadovoljstva. Videćete da je to gotovo kao zlokoban osmeh koji procuri u najneprikladnijim trenucima. Bio je to nesvestan podsmeh, osećaj zadovoljstva, ushićenja ili uzbuđenja", dodala je dodajući da je optuženi, čim je postao „svesno svestan“ svog postupka, brzo „promenio svoje ponašanje“.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo hapšenje Nika Rajnera:

1/5 Vidi galeriju Nik Rajner hapšenje zbog sumnje da je ubio roditelje Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Utisci o ponašanju optuženog

Dalje osvrćući se na fizički izgled Nika Rajnera u sudnici, Suzan Konstantin je primetila: "Njegovo čelo pokazuje veliku zabrinutost. Njegove oči odražavaju paranoju i strah na veoma visokom nivou. Postoji intenzitet u tome."

Optužbe i naredno ročište

Nik je priveden nakon što je pobegao sa mesta ubistva svojih roditelja u decembru 2025. godine, a potom je optužen za dve tačke prvostepenog ubistva, uključujući i jednu po posebnoj okolnosti višestrukog ubistva. Prvi put se pojavio pred sudom na izjašnjenju prošlog meseca, dok je njegovo naredno pojavljivanje pred sudom zakazano za 29. april.

