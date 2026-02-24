Slušaj vest

Navodna bivša ljubavnica Gordona Remzija javno je istupila nakon što joj je nova Netflixova serija o slavnom kuvaru, "Biti Gordon Remzi", "ponovo aktivirala PTSP" od kog, kako tvrdi, pati nakon njegovog poricanja njihove sedmogodišnje veze.

Sara Sajmonds (56) nazvala je kuvara i njegov dokumentarac od šest epizoda "lažnim", tvrdeći da je njegov brak sa suprugom Tejnom "farsa". Serija, koja je počela s prikazivanjem 18. februara, predstavlja ranjiviju stranu inače temperamentnog Remzija, ali Sajmonds insistira da taj prikaz ne odgovara istini, piše Daily Record.

Kritike na račun dokumentarca

Sajmonds, koja je 2007. objavila knjigu "Imati aferu?", izjavila je za Daily Mail da je dokumentarac obmanjujuć. "Naslov serije 'Biti Gordon Remzi' potpuna je laž - baš kao i on. Obmanjujuće je i neiskreno. Zapravo, to je lakrdija, jer ništa u njoj nije bilo 'biti Gordon'", rekla je.

Opisala je seriju kao "ulepšanu" verziju kuvara, kog je nazvala "nasilnikom, preljubnikom, lažljivcem i serijskim ženskarošem". Posebno je kritikovala Netflixov opis serije kao "beskompromisno iskrene", rekavši da je to tera na vrisak, te je dodala da još "pokušava da se oporavi" od traume koju joj je afera prouzrokovala.

U galeriji pogledajte kako izgleda Sara Sajmonds, koja tvrdi da je bivša ljubavnica Gordona Remzija:

1/3 Vidi galeriju Sara Sajmonds, bivša ljubavnica Gordona Remzija Foto: Printscreen/ Youtube

Sedmogodišnja veza i poricanje

Velšanka Sajmonds, koju su nekad nazivali "profesionalnom ljubavnicom" zbog veza s oženjenim muškarcima poput političara Džefrija Arčera, tvrdi da je s Remzijem bila u vezi sedam godina, nakon što su se upoznali 2001.

Prisetila se da se ponašao kao da je slobodan, tvrdeći da je "uvek bio dostupan" i da nakon kasnonoćnih izlazaka po Londonu "zasigurno nije žurio kući". Remzi je, s druge strane, negirao da je ikada bio u vezi sa Sajmonds.

naslovna strana knjige koju je Sara Sajmonds objavila Foto: Printscreen/ Youtube

Povezivanje zbog porodičnih sukoba

Sajmonds je nedavno stupila u kontakt s Kerolajn, majkom olimpijskog plivača Adama Pitija, supruga Remzijeve ćerke Holi. Do njihovog povezivanja došlo je nakon što je Piti navodno prekinuo odnose sa svojom porodicom i nije ih pozvao na venčanje. Sajmonds tvrdi da je njena afera s Remzijem započela 2001, kada je Holi imala tek godinu dana.

U galeriji pogledajte fotografije Gordona Remzija sa suprugom Tejnom:

1/5 Vidi galeriju Gordon Remzi sa suprugom Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia, NGRE / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, JP/RV / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kaže da je kontaktirala Kerolajn putem Fejsbuka nakon što je čula za porodičnu svađu kako bi joj pružila podršku. Njih dve sada razmenjuju glasovne poruke i povezuje ih, kako navodi, zajednička frustracija Remzijevima. "Stvarno znam kako je proći kroz takvu traumu. Razgovarajući s Kerolajn, da, ponovo otvaram sopstvene rane - ali to činim kako bih pomogla drugima", izjavila je Sajmonds.

"Kerolajn i ja smo bliske. Mogle bismo da se nazovemo srodnim dušama. Jer ako iko zna kroz šta ona prolazi, to sam ja. Želela sam da zna da smatram užasnim način na koji su se Gordon i njegova porodica poneli prema njoj", dodala je.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Pogledajte kako živi najskuplja ljubavnica na svetu