Slušaj vest

Glumica Kirsten Danst (43) doživela je nezgodu sa odećom prilikom dolaska na zabavu nakon dodele nagrada BAFTA, u organizaciji studija Universal Pictures, održanu u privatnom londonskom klubu Ozvolds, prenosi Dejli Mejl.

Podrška suprugu Džesiju Plemonsu

U galeriji pogledajte kako su izgledali na dodeli BAFTA nagrada:

Kirsten Danst i Džesi Plemons na dodeli BAFTA nagrada Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na svečanosti je pružala podršku suprugu, glumcu Džesiju Plemonsu (37), nominovanom za nagradu za najboljeg glumca. Prilikom dolaska oštetila je suknju, pri čemu se prorez proširio do gornjeg dela butina. Uprkos tome, na zabavu je stigla dobro raspoložena.

Modna kombinacija i crveni tepih

Kirsten Danst na dodeli BAFTA nagrada pocepala haljinu
Kirsten Danst na dodeli BAFTA nagrada pocepala haljinu Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nosila je upečatljivu ružičastu jaknu naglašenih, voluminoznih rukava, prebačenu preko bele majice i crne suknje, koja je bila pocepana.

Ranije tokom večeri Danst i Plemons, koji su se venčali 2022. godine, zajedno su pozirali na crvenom tepihu. Par ima dvojicu sinova, sedmogodišnjeg Enisa i četvorogodišnjeg Džejmsa.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Ne propustitePop kulturaTata joj je slavni glumac, a ona poslastičarka: Izrasla u vanserijsku lepoticu, pa zasenila na crvenom tepihu
Patrik Dempsi sa ćerkom na dodeli BAFTA nagrada
Pop kulturaVera je zvezda dodele BAFTA nagrada: Sve će vam biti jasno kad vidite kako izgleda sa 76 godina
Vera Vang na dodeli BAFTA nagrada 2026
Pop kulturaOn je oduvao Timotija Šalamea i Dikaprija na BAFTA nagradama: Ko je glumac koji je odneo priznanje
Robert Aramajo na dodeli BAFTA nagrada
Pop kulturaNa crveni tepih došao u suknji, a preko polnog organa stavio ovo i sve ostavio u čudu: A onda su shvatili poentu
Luk Angus na crvenom tepihu BAFTA nagrada u škotskom kiltu i smoking-sakou

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor

Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor sa ekipom Kurira: Moja duša je odavde Izvor: Kurir televizija