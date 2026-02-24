Kirsten Danst i Džesi Plemons na dodeli BAFTA nagrada

Slušaj vest

Glumica Kirsten Danst (43) doživela je nezgodu sa odećom prilikom dolaska na zabavu nakon dodele nagrada BAFTA, u organizaciji studija Universal Pictures, održanu u privatnom londonskom klubu Ozvolds, prenosi Dejli Mejl.

Podrška suprugu Džesiju Plemonsu

U galeriji pogledajte kako su izgledali na dodeli BAFTA nagrada:

1/5 Vidi galeriju Kirsten Danst i Džesi Plemons na dodeli BAFTA nagrada Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na svečanosti je pružala podršku suprugu, glumcu Džesiju Plemonsu (37), nominovanom za nagradu za najboljeg glumca. Prilikom dolaska oštetila je suknju, pri čemu se prorez proširio do gornjeg dela butina. Uprkos tome, na zabavu je stigla dobro raspoložena.

Modna kombinacija i crveni tepih

Kirsten Danst na dodeli BAFTA nagrada pocepala haljinu Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nosila je upečatljivu ružičastu jaknu naglašenih, voluminoznih rukava, prebačenu preko bele majice i crne suknje, koja je bila pocepana.

Ranije tokom večeri Danst i Plemons, koji su se venčali 2022. godine, zajedno su pozirali na crvenom tepihu. Par ima dvojicu sinova, sedmogodišnjeg Enisa i četvorogodišnjeg Džejmsa.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor