Zejna bukvalno visi s plafona! Pogledajte fotografije s generalne probe PZE 2026: Evo kako će izgledati nastupi polufinalista (FOTO)
Prvo polufinalno veče festivala Pesma za Evroviziju 2026 održava se večeras od 21 sat na prvom programu RTS. Učesnici su intenzivno radili na scenografiji, koreografiji i vokalnim interpretacijama, s ciljem da izbore mesto u finalu i priliku da predstavljaju Srbiju u Beču.
U dva polufinala, 24. i 26. februara, predstaviće se po 12 kompozicija, dok će po sedam najboljih iz svake večeri obezbediti plasman u veliko finale 28. februara. Pobednika festivala, po već ustaljenom principu glasanja (50% publika – 50% stručni žiri), očekuje nastup na Evroviziji, koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.
Prvo polufinale
Večerašnje polufinale donosi žanrovsku raznolikost – od modernog popa i alternativnog zvuka do etno motiva i klupskih ritmova. RTS je ekskluzivno objavio prve fotografije sa proba svih izvođača, a ostaje da vidimo kojih sedam kompozicija će osvojiti publiku i žiri i obezbediti plasman u završnicu.
Ove godine očekuju nas i veterani sa PZE, kao što su Zejna, Mirna Radulović i Saška Janković, ali i oni koje smo dugo priželjkivali da stanu na scenu. Veliku pažnju privlači grupa Kosmos Trip koja nastupa pod rednim brojem 2, budući da je jedan od članova i Luka Maksimović, odnosno Ljubiša Preletačević Beli. Takođe, jedan od favorita večeras je i Zejna.
U nastavku je kompletan redosled nastupa prve polufinalne večeri i fotografije sa proba:
1. MIRNA – „Omaja“
Muzika: Mladen Stojanović
Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur
Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović
2. Kosmos trip – „Sve je u redu“
Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović
Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić
Aranžman: Kosmos trip
3. Iva Grujin – „Otkrivam sebe“
Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić
Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić
Aranžman: Nemanja Antonić
4. Eegor – „Klaber“
Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić
Tekst: Igor Mišković
Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić
5. Makao – „Daj nam svet“
Muzika: Nikola Knežević
Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh
Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi
6. Lores – „Unseen“
Muzika i tekst: Ruben Papian
Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian
7. MANIVI – „Svaki dan“
Muzika i tekst: Ivana Vukmirović Manivi
Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić
8. Bella – „Trampolina“
Muzika i tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
9. YANX – „Srušio si sve“
Muzika i tekst: YANX
Aranžman: Relja Jakovljević Redži
10. Zejna – „Jugoslavija“
Muzika i tekst: Zejna, Marko Drežnjak
Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna
11. Ana Mašulović – „Zavoli me“
Muzika: Dušan Alagić
Tekst: Radovan Dikanović
Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
12. Đurđica – „Moma mala“
Muzika: Aleksa Petrović
Tekst: Đurđica Gojković
Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković
Bonus video: