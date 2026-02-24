Slušaj vest

Prvo polufinalno veče festivala Pesma za Evroviziju 2026 održava se večeras od 21 sat na prvom programu RTS. Učesnici su intenzivno radili na scenografiji, koreografiji i vokalnim interpretacijama, s ciljem da izbore mesto u finalu i priliku da predstavljaju Srbiju u Beču.

U dva polufinala, 24. i 26. februara, predstaviće se po 12 kompozicija, dok će po sedam najboljih iz svake večeri obezbediti plasman u veliko finale 28. februara. Pobednika festivala, po već ustaljenom principu glasanja (50% publika – 50% stručni žiri), očekuje nastup na Evroviziji, koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.

Prvo polufinale

Večerašnje polufinale donosi žanrovsku raznolikost – od modernog popa i alternativnog zvuka do etno motiva i klupskih ritmova. RTS je ekskluzivno objavio prve fotografije sa proba svih izvođača, a ostaje da vidimo kojih sedam kompozicija će osvojiti publiku i žiri i obezbediti plasman u završnicu.

Ove godine očekuju nas i veterani sa PZE, kao što su Zejna, Mirna Radulović i Saška Janković, ali i oni koje smo dugo priželjkivali da stanu na scenu. Veliku pažnju privlači grupa Kosmos Trip koja nastupa pod rednim brojem 2, budući da je jedan od članova i Luka Maksimović, odnosno Ljubiša Preletačević Beli. Takođe, jedan od favorita večeras je i Zejna.

U nastavku je kompletan redosled nastupa prve polufinalne večeri i fotografije sa proba:

1. MIRNA – „Omaja“

Muzika: Mladen Stojanović

Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur

Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović

2. Kosmos trip – „Sve je u redu“

Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović

Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić

Aranžman: Kosmos trip

3. Iva Grujin – „Otkrivam sebe“

Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić

Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić

Aranžman: Nemanja Antonić

4. Eegor – „Klaber“

Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić

Tekst: Igor Mišković

Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić

5. Makao – „Daj nam svet“

Muzika: Nikola Knežević

Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh

Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi

6. Lores – „Unseen“

Muzika i tekst: Ruben Papian

Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian

7. MANIVI – „Svaki dan“

Muzika i tekst: Ivana Vukmirović Manivi

Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić

8. Bella – „Trampolina“

Muzika i tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

9. YANX – „Srušio si sve“

Muzika i tekst: YANX

Aranžman: Relja Jakovljević Redži

10. Zejna – „Jugoslavija“

Muzika i tekst: Zejna, Marko Drežnjak

Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna

11. Ana Mašulović – „Zavoli me“

Muzika: Dušan Alagić

Tekst: Radovan Dikanović

Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

12. Đurđica – „Moma mala“

Muzika: Aleksa Petrović

Tekst: Đurđica Gojković

Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković

