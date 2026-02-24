Slušaj vest

Pevačica, glumica i preduzetnica Dženifer Lopez podelila je na društvenim mrežama emotivan video - kompilaciju snimaka svoje dece kroz godine odrastanja.

Posebni trenuci uz hit grupe One Direction

U pozadini snimka čuje se pesma "18" grupe One Direction, dok su prikazani brojni važni momenti iz života blizanaca. Među njima je i Emin iznenadni nastup tokom poluvremena Super Boula LIV, kada je 2020. godine nastupila zajedno sa Šakirom.

Dženifer Lopez Emu i Maksa deli sa bivšim suprugom, Markom Entonijem, a prisetila se i njihovog rođenja usred snežne oluje u Njujorku.

"Bilo je kao da se Bog pobrinuo da uđete u svet pun čiste magije!. U srcu sam znala da će vam život uvek biti takav", napisala je.

"Moj život se zauvek promenio"

U videu su prikazani i nežni trenuci iz detinjstva blizanaca.

"Kad bih vas držala u naručju kao bebe, osećala sam se kao da držim dva anđela poslata pravo sa neba. Moj život se zauvek promenio", poručila je ponosna mama.

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Lopez sa blizancima:

"Moji kokosi"

Zvezda filma "Prevarantkinje sa Vol Strita" svoju decu od milja naziva "kokosi".

"Volim vas nikada ne bi moglo da obuhvati dubinu osećanja, privrženosti i brige koju imam za vas, moji kokosi. Oduvek smo bili nas troje! Zajedno smo na ovom putovanju. Uvek zapamti, Lulu, ti si moje sunce. I Maks, ti si neverovatan baš takav kakav jesi! Srećan 18. rođendan, moji čudesni blizanci", napisala je Džej Lo.

Ponosna mama na crvenom tepihu

Prošlog oktobra, Maks i Ema pojavili su se na njujorškoj premijeri filma "Poljubac žene-pauka". Pedesetšestogodišnja Dženifer Lopez tada nije krila ponos dok je sa njima pozirala na crvenom tepihu. Ema je nosila crveni somotski sako, crnu satensku košulju i crne pantalone, dok je Maks odabrao višebojni sako preko bordo džempera i pantalona kaki boje.

Važan razgovor tokom pandemije

Tokom gostovanja u emisiji „The Hauard Stern Šou“, Džej Lo je govorila o ključnom razgovoru koji se dogodio tokom pandemije kovida 19, kada je mogla da ostane kod kuće i bude prisutnija u životima svoje dece.

Dženifer Lopez i Ben Aflek zajedno na premijeri filma Kiss of the Spider Woman Foto: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

"Razgovarali su sa mnom i rekli mi: "Ti nisi obična mama. Nisi ovde svaki dan. Ne vodiš nas u školu i ne dolaziš po nas kao druge mame", prisetila se, napominjući da su tada imali oko deset godina.

"Shvatila sam koliko sam im bila potrebna", zaključila je Dženifer.

