RTS objavio snimke nastupa sa generalne probe PZE 2026: Evo šta ćemo sve videti na velikoj sceni u prvom polufinalu
Nakon serija fotografija sa generalne probe, RTS je objavio i prve video-snimke svih takmičara, dok publika sa nestrpljenjem iščekuje koje će kompozicije izboriti mesto u završnici.
Prvo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" na programu je večeras od 21 čas na Prvom programu RTS-a. Izvođači su prethodnih dana intenzivno radili na scenskom nastupu, koreografiji i vokalnoj pripremi, sa jasnim ciljem - da se domognu finala i dobiju šansu da predstavljaju Srbiju u Beču.
Sistem takmičenja i put do Evrovizije
Tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviće se ukupno 24 pesme - po 12 u svakoj večeri. Iz svakog polufinala sedam najboljih plasiraće se u veliko finale zakazano za 28. februar.
Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.
Žanrovski šareno prvo polufinale
Večerašnji program donosi raznovrsne muzičke stilove - od savremenog popa i alternativnih pravaca do etno elemenata i energičnih klupskih ritmova. RTS je ekskluzivno podelio prve kadrove sa proba, a ostaje da se vidi kojih će sedam pesama osvojiti i gledaoce i žiri.
Na sceni će se ove godine ponovo naći i dobro poznata imena festivala, poput Zejne, Mirne Radulović i Saške Janković, ali i izvođači koje je publika dugo priželjkivala da vidi u trci za predstavnika Srbije. Posebnu pažnju privlači bend Kosmos Trip, koji nastupa pod rednim brojem dva, a čiji je član i Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli. Među favoritima za prolazak u finale često se pominje i Zejna.
U nastavku teksta pogledajte video-snimke sa generalne probe prve polufinalne večeri:
1. MIRNA – "Omaja"
Muzika: Mladen Stojanović
Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur
Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović
2. Kosmos trip – "Sve je u redu"
Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović
Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić
Aranžman: Kosmos trip
3. Iva Grujin – "Otkrivam sebe"
Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić
Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić
Aranžman: Nemanja Antonić
4. Eegor – "Klaber"
Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić
Tekst: Igor Mišković
Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić
5. Makao – "Daj nam svet"
Muzika: Nikola Knežević
Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh
Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi
6. Lores – "Unseen"
Muzika i tekst: Ruben Papian
Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian
7. MANIVI – "Svaki dan"
Muzika i tekst: Ivana Vukmirović Manivi
Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić
8. Bella – "Trampolina"
Muzika i tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
9. YANX – "Srušio si sve"
Muzika i tekst: YANX
Aranžman: Relja Jakovljević Redži
10. Zejna – "Jugoslavija"
Muzika i tekst: Zejna, Marko Drežnjak
Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna
11. Ana Mašulović – "Zavoli me"
Muzika: Dušan Alagić
Tekst: Radovan Dikanović
Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
12. Đurđica – "Moma mala"
Muzika: Aleksa Petrović
Tekst: Đurđica Gojković
Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković
