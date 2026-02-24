Slušaj vest

Nakon serija fotografija sa generalne probe, RTS je objavio i prve video-snimke svih takmičara, dok publika sa nestrpljenjem iščekuje koje će kompozicije izboriti mesto u završnici.

Prvo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" na programu je večeras od 21 čas na Prvom programu RTS-a. Izvođači su prethodnih dana intenzivno radili na scenskom nastupu, koreografiji i vokalnoj pripremi, sa jasnim ciljem - da se domognu finala i dobiju šansu da predstavljaju Srbiju u Beču.

Sistem takmičenja i put do Evrovizije

Tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviće se ukupno 24 pesme - po 12 u svakoj večeri. Iz svakog polufinala sedam najboljih plasiraće se u veliko finale zakazano za 28. februar.

Evrovizija 2026

Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.

Žanrovski šareno prvo polufinale

Večerašnji program donosi raznovrsne muzičke stilove - od savremenog popa i alternativnih pravaca do etno elemenata i energičnih klupskih ritmova. RTS je ekskluzivno podelio prve kadrove sa proba, a ostaje da se vidi kojih će sedam pesama osvojiti i gledaoce i žiri.

Na sceni će se ove godine ponovo naći i dobro poznata imena festivala, poput Zejne, Mirne Radulović i Saške Janković, ali i izvođači koje je publika dugo priželjkivala da vidi u trci za predstavnika Srbije. Posebnu pažnju privlači bend Kosmos Trip, koji nastupa pod rednim brojem dva, a čiji je član i Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli. Među favoritima za prolazak u finale često se pominje i Zejna.

U nastavku teksta pogledajte video-snimke sa generalne probe prve polufinalne večeri:

1. MIRNA – "Omaja"

Muzika: Mladen Stojanović

Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur

Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović

2. Kosmos trip – "Sve je u redu"

Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović

Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić

Aranžman: Kosmos trip

3. Iva Grujin – "Otkrivam sebe"

Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić

Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić

Aranžman: Nemanja Antonić

4. Eegor – "Klaber"

Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić

Tekst: Igor Mišković

Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić

5. Makao – "Daj nam svet"

Muzika: Nikola Knežević

Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh

Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi

6. Lores – "Unseen"

Muzika i tekst: Ruben Papian

Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian

7. MANIVI – "Svaki dan"

Muzika i tekst: Ivana Vukmirović Manivi

Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić

8. Bella – "Trampolina"

Muzika i tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

9. YANX – "Srušio si sve"

Muzika i tekst: YANX

Aranžman: Relja Jakovljević Redži

10. Zejna – "Jugoslavija"

Muzika i tekst: Zejna, Marko Drežnjak

Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna

11. Ana Mašulović – "Zavoli me"

Muzika: Dušan Alagić

Tekst: Radovan Dikanović

Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

12. Đurđica – "Moma mala"

Muzika: Aleksa Petrović

Tekst: Đurđica Gojković

Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković

