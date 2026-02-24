Slušaj vest

Bivši princ Endru, danas Endru Mauntbaten-Vindzor, uhapšen je u četvrtak zbog sumnje da se nedolično ponašao na javnoj funkciji, a potom je u toku večeri pušten. Iako se godinama spekuliše da bi tako nešto moglo da se desi, malo ko je verovao da će on biti priveden

Mlađi brat aktuelnog britanskog kralja Čarlsa III postao je tako prvi član uže kraljevske porodice koji je uhapšen posle skoro 400 godina. Njegova starija sestra princeza Ana je prethodno imala probleme sa zakonom, 2002, kada se izjasnila krivom po jednoj tački optužnice, za držanje opasnog psa koji je bio van kontrole, a zbog toga je morala da plati kaznu u visini 500 funti.

U galeriji pogledajte eksplicitne fotografije princa Endrua:

1/3 Vidi galeriju Princ Endrju na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

Međutim, Endru, nekadašnji vojvoda od Jorka, prvi je koji je zapravo uhapšen još od kralja Čarlsa I, kom se to dogodilo u 17. veku. Imenjak Endruovog brata bio je Čarls I od Engleske, Škotske i Irske od 27. marta 1625. do pogubljenja 1649. godine.

Zašto je uhapšen kralj Čarls I?

Kralj Čarls I je, poput svojih prethodnika, nastojao da učvrsti kraljevsku vlast i vlada bez ozbiljnijih ograničenja, što ga je dovelo u otvoren sukob sa parlamentom. Iako je formalno obećao da neće uvoditi poreze bez saglasnosti Parlamenta i da niko neće biti zatvoren bez zakonitog sudskog postupka, ubrzo je prekršio sopstvena obećanja.

Godine 1640. bio je primoran da ponovo sazove Parlament zbog finansijskih i vojnih problema, ali ga je ubrzo raspustio kada su poslanici zatražili reforme i ograničavanje kraljevih zloupotreba.

Portret profila i lica kralja Čarlsa Prvog Foto: Profimedia

Napetosti su rasle sve dok 1642. nije izbio otvoreni građanski rat između rojalista i parlamentaraca. Unutar parlamentarnog tabora postojale su različite frakcije, ali su najuticajniji bili nezavisni. Njihovu vojsku, poznatu po disciplini i efikasnosti, predvodio je Oliver Kromvel, koji će se pokazati kao ključna figura sukoba.

Kraljeve snage pretrpele su teške poraze u presudnim bitkama, nakon čega je Čarls potražio utočište u Škotskoj. Tamo je uhapšen i predat engleskom Parlamentu. U međuvremenu je iz njega uklonjen deo poslanika koji se protivio radikalnim potezima, čime je stvoren prostor za suđenje kralju. Formiran je specijalni sud koji je kralja Čarlsa I optužio za tiraniju, izdaju i vođenje rata protiv sopstvenog naroda, te ga osudio na smrt.

Nakon njegove egzekucije proglašena je republika, poznata kao Komonvelt Engleske. Ipak, ovaj oblik vlasti nije potrajao i već 1660. godine monarhija je obnovljena povratkom dinastije Stjuart na presto.

Pogledajte video: Hapšenje bivšeg princa Endrua