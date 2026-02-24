Slušaj vest

Prvo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" na programu je večeras od 21 čas na Prvom programu RTS-a. Na repertoaru su 12 takmičara, a publika zajedno sa žirijem odlučiće koja sedam pesama ide u veliko finale 28. februara.

Ko su favoriti publike ove godine

Evrovizija 2026 Foto: Isabelle Ouvrard / imago stock&people / Profimedia

Među učesnicima prve večeri već su se izdvojila neka imena koja publika najčešće pominje kao favorite pred finale:

Zejna - "Jugoslavija": Ova pesma je definitivno najčešće spominjani favorit na forumima i u diskusijama fanova, a ljudi kažu da ima najveći potencijal da osvaja glasove gledalaca i žirija.

Mirna Radulović - "Omaja": Otvara večerašnji spektakl, a publika joj daje posebnu podršku jer je poznata kao prepoznatljivo ime iz domaće scene i ima jaku emocionalnu vezu sa publikom.

Kosmos Trip - "Sve je u redu": Nekoliko gledalaca na društvenim mrežama ističe ovu pesmu kao zanimljivu i svežu, zbog čega bi mogla biti prijatno iznenađenje večeri.

Lores i Makao takođe su među onim izvođačima čije pesme ljudi komentarišu kao vrlo prijemčive i konkurentne u trci za finale.

Anketa Ko su vaši favoriti za finaliste PZE 2026? MIRNA – Omaja 33.33% Kosmos trip – Sve je u redu 0% Iva Grujin – Otkrivam sebe 0% Eegor – Klaber 16.67% Makao – Daj nam svet 0% Lores – Unseen 16.67% MANIVI – Svaki dan 0% Bella – Trampolina 0% YANX – Srušio si sve 0% Zejna – Jugoslavija 16.67% Ana Mašulović – Zavoli me 0% Đurđica – Moma mala 16.67%

Atmosfera i očekivanja

Generalne probe su pokazale da će nastupi biti vrlo raznoliki - od klupskih ritmova i popa do energičnih vokalnih izvedbi i zanimljivih scenskih pokreta. Posebnu pažnju publika već poklanja Zejni, čiji je nastup privukao komentare zbog atraktivne izvedbe čak i na probama.

Koji izvođači nastupaju večeras i kojim redosledom 1. MIRNA – "Omaja"

Muzika: Mladen Stojanović

Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur

Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović

2. Kosmos trip – "Sve je u redu"

Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović

Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić

Aranžman: Kosmos trip

3. Iva Grujin – "Otkrivam sebe"

Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić

Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić

Aranžman: Nemanja Antonić

4. Eegor – "Klaber"

Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić

Tekst: Igor Mišković

Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić

5. Makao – "Daj nam svet"

Muzika: Nikola Knežević

Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh

Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi

6. Lores – "Unseen"

Muzika i tekst: Ruben Papian

Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian

7. MANIVI – "Svaki dan"

Muzika i tekst: Ivana Vukmirović Manivi

Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić

8. Bella – "Trampolina"

Muzika i tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

9. YANX – "Srušio si sve"

Muzika i tekst: YANX

Aranžman: Relja Jakovljević Redži

10. Zejna – "Jugoslavija"

Muzika i tekst: Zejna, Marko Drežnjak

Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna

11. Ana Mašulović – "Zavoli me"

Muzika: Dušan Alagić

Tekst: Radovan Dikanović

Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

12. Đurđica – "Moma mala"

Muzika: Aleksa Petrović

Tekst: Đurđica Gojković

Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković

Naravno, samo sedam od 12 takmičara može da se plasira dalje, pa će večerašnji glasovi publike i stručnog žirija odlučiti ko će biti među finalistima koji se bore za značajnu ulogu - da predstavljaju Srbiju na "Evroviziji" u Beču.

Pogledajte video: Sanja Aleksić o prvom učešću na PZE