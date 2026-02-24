Ko su vaši favoriti za ulazak u finale PZE 2026? Zejna vodi na kladionicama, ali je konkurencija jaka (ANKETA)
Prvo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" na programu je večeras od 21 čas na Prvom programu RTS-a. Na repertoaru su 12 takmičara, a publika zajedno sa žirijem odlučiće koja sedam pesama ide u veliko finale 28. februara.
Ko su favoriti publike ove godine
Među učesnicima prve večeri već su se izdvojila neka imena koja publika najčešće pominje kao favorite pred finale:
- Zejna - "Jugoslavija": Ova pesma je definitivno najčešće spominjani favorit na forumima i u diskusijama fanova, a ljudi kažu da ima najveći potencijal da osvaja glasove gledalaca i žirija.
- Mirna Radulović - "Omaja": Otvara večerašnji spektakl, a publika joj daje posebnu podršku jer je poznata kao prepoznatljivo ime iz domaće scene i ima jaku emocionalnu vezu sa publikom.
- Kosmos Trip - "Sve je u redu": Nekoliko gledalaca na društvenim mrežama ističe ovu pesmu kao zanimljivu i svežu, zbog čega bi mogla biti prijatno iznenađenje večeri.
- Lores i Makao takođe su među onim izvođačima čije pesme ljudi komentarišu kao vrlo prijemčive i konkurentne u trci za finale.
Ko su vaši favoriti za finaliste PZE 2026?
Atmosfera i očekivanja
Generalne probe su pokazale da će nastupi biti vrlo raznoliki - od klupskih ritmova i popa do energičnih vokalnih izvedbi i zanimljivih scenskih pokreta. Posebnu pažnju publika već poklanja Zejni, čiji je nastup privukao komentare zbog atraktivne izvedbe čak i na probama.
Koji izvođači nastupaju večeras i kojim redosledom
1. MIRNA – "Omaja"
Muzika: Mladen Stojanović
Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur
Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović
2. Kosmos trip – "Sve je u redu"
Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović
Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić
Aranžman: Kosmos trip
3. Iva Grujin – "Otkrivam sebe"
Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić
Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić
Aranžman: Nemanja Antonić
4. Eegor – "Klaber"
Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić
Tekst: Igor Mišković
Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić
5. Makao – "Daj nam svet"
Muzika: Nikola Knežević
Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh
Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi
6. Lores – "Unseen"
Muzika i tekst: Ruben Papian
Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian
7. MANIVI – "Svaki dan"
Muzika i tekst: Ivana Vukmirović Manivi
Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić
8. Bella – "Trampolina"
Muzika i tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
9. YANX – "Srušio si sve"
Muzika i tekst: YANX
Aranžman: Relja Jakovljević Redži
10. Zejna – "Jugoslavija"
Muzika i tekst: Zejna, Marko Drežnjak
Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna
11. Ana Mašulović – "Zavoli me"
Muzika: Dušan Alagić
Tekst: Radovan Dikanović
Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
12. Đurđica – "Moma mala"
Muzika: Aleksa Petrović
Tekst: Đurđica Gojković
Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković
Naravno, samo sedam od 12 takmičara može da se plasira dalje, pa će večerašnji glasovi publike i stručnog žirija odlučiti ko će biti među finalistima koji se bore za značajnu ulogu - da predstavljaju Srbiju na "Evroviziji" u Beču.
