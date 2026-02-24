Slušaj vest

Ćerka Dejvida Bouvija tvrdi da ju je slavni otac poslao u “zlostavljački” program tzv. terapije u divljini, namenjen “prevaspitavanju” problematičnih tinejdžera.

U iskrenoj ispovesti objavljenoj na društvenim mrežama, Aleksandrija Džons, poznata kao Leksi, otkrila je da nije bila uz slavnog muzičara u trenutku njegove smrti jer ju je prethodno smestio u terapijski centar.

Džons (25), danas i sama muzičarka, u videu na Instagramu je ispričala da je u program poslata s 14 godina, nakon što je – suočena s očevom dijagnozom raka jetre 2014 – počela da se okreće alkoholu i drogama. Bouvi je preminuo 10. januara 2016, dva dana nakon 69. rođendana.

Terapija u divljini, poznata i kao “outdoor behavioural healthcare”, kontroverzan je oblik tretmana mentalnog zdravlja razvijen u SAD za adolescente, uključujući one s problemima zavisnosti. Programi kombinuju intenzivne boravke u prirodi s psihološkim savetovanjem, ali godinama su izloženi snažnim kritikama i optužbama za zlostavljanje hiljada mladih koji su kroz njih prošli. Poznata naslednica i preduzetnica Paris Hilton takođe je tvrdila da je u jednom takvom programu bila zlostavljana.

"Paralisana od užasa i potpuno nema"

Džons, jedino dete Dejvida Bouvija i supermodela Iman, kazala je da joj se otac izvinio u pismu koje joj je pročitao neposredno pre nego što su je dvojica muškaraca, “viših od 190 centimetara”, odveli u program.

“Moj tata je pročitao pismo koje je napisao. Ne sećam se tačno šta je pisalo, ali pamtim poslednju rečenicu: ‘Žao mi je što ovo moramo da uradimo.’ Tada su kroz vrata ušla dvojica muškaraca, obojica znatno viši od mene. Rekli su mi da mogu da izaberem lakši ili teži način. Odabrala sam teži. Opirala sam se. Vikala sam. Držala sam se za nogu stola.

Zgrabili su me, stavili ruke na mene, odvukli me od svega što sam poznavala, a ja sam vrištala iz sveg glasa. Dozivala sam pomoć, ali niko nije reagovao. Osećala sam se kao da mi je oduzeto pravo da ostanem u sopstvenom životu. Ugurali su me u crni SUV.

Kad su se vrata zatvorila, roditelja više nije bilo. Ostala sam sama, u automobilu s dvojicom nepoznatih muškaraca koji mi nisu hteli da kažu gde idemo. Sedela sam tamo, paralisana od užasa i potpuno nema.”

Provela je, kaže, 91 dan u programu terapije u divljini – bez privatnosti, s mogućnošću tuširanja tek jednom nedeljno. Nakon tri meseca prebačena je u rezidencijalni terapijski centar u Juti, gde je ostala nešto više od godinu dana. Tamo je saznala da joj je otac preminuo.

“Imala sam privilegiju da razgovaram s njim dva dana pre, na njegov rođendan. Rekla sam mu da ga volim, i on je rekao isto. A onda sam videla objavu: ‘Dejvid Bouvi preminuo, okružen porodicom’. Fizički mi je pozlilo jer – da, cela porodica je bila tamo. Osim mene.”

O centrima svedočila i Paris Hilton

Džons tvrdi i da su je u kampu podvrgnuli potpunoj pretrazi kako bi proverili “krije li išta na ili u telu”. Ispričala je kako su polaznici morali da kopaju rupe u zemlji koje su služile kao toaleti. Pritom su morali naglas da broje kako bi, kako tvrdi, osoblje terapijskog centra imalo nadzor nad njima.

“Vatru smo palili guljenjem brezine kore i udaranjem kremena o čelik. Kuvali smo na tim vatramа. Učili smo da vezujemo čvorove kako bismo postavili cerade pod kojima smo spavali – na prostirci za jogu i u vreći za spavanje.”

Džons je u avgustu na Instagramu objavila da joj je dijagnostikovan autizam, dodavši kako je to “napokon dalo smisao mnogim stvarima s kojima se ceo život nosila u tišini”.

U međuvremenu je Paris Hilton 2020. u suzama svedočila kako su je kao tinejdžerku noću probudili nepoznati muškarci u njenoj sobi i prisilno odveli u rezidencijalni program “tough love”. Nakon što je ispričala da je u jednom takvom centru u Juti 90-ih bila zlostavljana, pokrenula je kampanju protiv tih ustanova i 2024. svedočila pred američkim Kongresom, navodeći da su joj “prisilno davali lekove i seksualno je zlostavljali”.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

