Festival di Sanremo u Italiji jedan je od najiščekivanijih muzičkih događaja godine. To je veče o kome će svaka italijanska porodica pričati narednih nedelju dana, a na televiziji će se gledati isključivo taj program. Da je zaista tako, govore brojke: na primer, prošle godine je finalno veče pratilo 13 miliona i 427 hiljada gledalaca, odnosno 73 odsto publike. Mnogi ovaj događaj nazivaju polurijalitijem jer kamere snimaju reakcije izvođača kod kuće, često nastaju drame i kontroverzni trenuci, a pojedinci postaju predmet rasprava.

Ovogodišnje 76. izdanje festivala italijanske kancone Sanremo održaće se od 24. do 28. februara u pozorištu Ariston, pod voditeljstvom Karla Kontija. Konti je, inače, peti put domaćin festivala i umetnički direktor, a voditeljka svih pet večeri biće Laura Pauzini. Na takmičenju će se predstaviti 30 velikih izvođača s neobjavljenim pesmama u kategoriji "Big" i četiri nova izvođača u kategoriji "Nuove Proposte". Pobednik velike kategorije imaće pravo da predstavlja Italiju na Evroviziji ove godine, koja će se održati od 12. do 16. maja u Beču, osim ako to ne odbije, kao što je prošle godine učinio pevač Oli.

Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Tok pet večeri

Prve večeri festivala predstaviće se svih 30 pevača iz velike kategorije koji će premijerno izvesti svoje takmičarske pesme, o kojima će glasati žiri sastavljen od novinara. Javnost će potom biti obaveštena o pesmama na prvih pet mesta na lestvici, ali bez ikakvog redosleda. Kao voditelj pridružiće se turski glumac Džan Jaman.

Posebni gost večeri biće Ticijano Fero, koji će se vratiti na scenu kako bi proslavio značajnu godišnjicu - 25 godina od izlaska singla "Xdono" i albuma "Rosso Relativo", kojima je počela njegova karijera i kako bi predstavio novi album "Sono un grande". Italijani su priželjkivali da ih upravo on ponovo predstavlja na Evroviziji ove godine, o čemu se šuškalo još od prošlog leta.

Damiano David Foto: Profimedia

Potom slede dve večeri u kojima će se predstavljati po 15 izvođača iz velike kategorije, svaki sa svojom pesmom, te će publika glasati o nastupima putem televotinga, a radijski žiri glasaće o nastupima, te će se na kraju obe večeri objaviti lestvica pet najboljih, bez naznačenog redosleda. U drugoj večeri predstaviće se i četiri nova izvođača, od kojih će dva s najviše glasova proći u treće veče. Izvođač s najviše glasova biće proglašen pobednikom kategorije Novi izvođači treće večeri festivala.

Druge večeri kao voditelji pojaviće se Akile Lauro, glumica Pilar Foljati i komičar Lilo, dok će treće večeri na scenu stati ruski supermodel, Irina Šajk, u ulozi voditeljke, a pridružiće joj se komičar Ubaldo Pantani. Posebni gosti treće večeri biće neponovljivi Eros Ramacoti i međunarodna zvezda Ališa Kiz.

Irina Šajk biće jedna od voditeljki ovogodišnjeg Sanrema Foto: Newspress / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Četvrte večeri svih 30 takmičara izvešće obradu stare italijanske ili svetske pesme uz gostujućeg izvođača. Iako rezultat te večeri ne ulazi u ukupni plasman, izvođač s najviše glasova biće proglašen pobednikom večeri obrada pesama. Gost večeri biće top model Bjanka Balti.

Finalno veče donosi ponovne izvedbe svih 30 izvođača o kojima će odlučivati glasovi publike, kao i žiri s TV-a, radija i iz press-sobe. Publika će biti obaveštena o pet najboljih, ali bez određenog redosleda. Ukupni poredak formiraće se sabiranjem rezultata prve, druge i treće večeri. Pet izvođača s najviše glasova ponovo će nastupiti u superfinalu i biće novo glasanje žirija, a prvoplasirani izvođač potom će biti proglašen pobednikom muzičkog festivala u Sanremu 2026. godine. Voditeljka finala biće novinarka Đorđa Kardinaleti, dok će posebni gost biti Andrea Bočeli.

Zanimljivosti ovogodišnjeg festivala

Jedna stvar je bila neizvesna do nekoliko meseci unazad, a to je bilo pitanje gde će moći da se gleda Sanremo, zato što je sud u Liguriji odredio da Sanremo ne može direktno da da državnoj televiziji RAI prava za emitovanje manifestacije. Tako je ove godine tako raspisan konkurs, ali javio se samo RAI.

Festival nazivaju i "ćerkom" ove godine. A zašto? Zato što će se ove godine pojačati rad na društvenim mrežama festivala, a to će učiniti tri devojke, ćerke poznatih Italijana. One su Aurora Ramacoti, ćerka nekadašnje manekenke Mišel Hunciker i slavnog muzičara Erosa Ramacotija; Ana Lu Kastoldi, ćerka italijanske glumice Azije Arđento i pevača Morgana, i Jolanda Renga, ćerka glumice Ambre Anđolini i kantautora Frančesca Renge.

Ove godine će ponovo na festivalu učestvovati Fedez, italijanski reper koji se pronašao u nizu kontroverzi nakon što se razveo od influenserke Kjare Feranji. Ovoga puta za svoj treći nastup na takmičenju reper iz Rocana nastupiće u paru s Markom Mazinijem, koji mu se prošle godine pridružio na večeri obrada i dueta. Oslanjajući se na to iskustvo, koje je usledilo nakon teškog perioda, Fedez je odlučio da napiše pismo na društvenim mrežama svojim obožavateljima.

I cene ulaznica su ove godine bile problem, jer su za festival na koji inače dolaze obožavatelji ulaznice poskupele za otprilike 20 odsto. Odluku su zajednički doneli Grad Sanremo i italijanska nacionalna televizija RAI, a razlog je ogromna potražnja. Interesovanje za ulaznice iz godine u godinu raste, a gradske službe, kako navode italijanski mediji, jedva uspevaju da odgovoriju na brojne upite. Cena ulaznica, u zavisnosti od mesta, varira između 132 i dve hiljade evra.

U galeriji pogledajte fotografije Fedeza:

1/5 Vidi galeriju Fedez Foto: Printscreen/Instagram/Fedez

Nezaboravni trenuci

Moderni Sanremo je u velikoj opasnosti interneta - jedan sitni trenutak vrlo brzo može da postane "mim" i nešto o čemu će svi pričati. Prisetimo se, na primer, Džona Travolte. Legendarni glumac je pre dve godine na italijanskoj sceni izveo nastup dečjeg "pačjeg" plesa, za koji su ga kasnije prozivali da se izblamirao, a i on je sam na sceni izgledao kao da želi da pobegne od neprijatne situacije.

Osim njega, 2023. godine pevač Blanko izazvao je prave reakcije kada je tokom svog nastupa nogama uništavao binu i cveće koje je na njoj stajalo. Trenutak koji je šokirao gledaoce on je opravdao rečima da se nije čuo u slušalicama tokom nastupa, pa je pobesneo, ali publika mu to nije olako oprostila.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

