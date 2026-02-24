Zvezda serije "Dosije X" zablistala u haljini srpske dizajnerke: Njen potpis stoji i iza venčanice Danice Karađorđević
Džilijen Anderson zablistala je na dodeli BAFTA Awards u Londonu, gde se pojavila u kreaciji srpske dizajnerke Roksanda Ilinčić.
Glumica, koju je svetska publika zavolela kao Skali u kultnoj seriji "Dosije X", na crvenom tepihu je nosila dugu haljinu upečatljivog dezena u ljubičastim tonovima. Elegantna silueta i prepoznatljiv dizajn još jednom su potvrdili zbog čega su Roksandine kreacije rado viđene na velikim svetskim događajima.
U galeriji pogledajte kako izgleda haljina dizajnerke Roksande Ilinčić:
Prepoznatljiv stil srpske dizajnerke
Srpska dizajnerka poznata je po luksuznim modelima svedenog kroja, čistih linija i geometrijskih formi, izrađenim od vrhunskih materijala. Reč je o visokoj modi, pa su njene haljine dostupne samo odabranima.
Poznate dame u Roksandinim kreacijama
Među damama koje su nosile njene kreacije nalaze se Kejt Midlton, Mišel Obama, kao i Melanija Tramp. Roksanda je posebno cenjena u britanskim visokim krugovima, ali njene modele povremeno biraju i poznate glumice i pevačice širom sveta.
U Srbiji je verna njenim kreacijama Danica Karađorđević, kojoj je upravo Roksanda dizajnirala venčanicu za venčanje sa Filip Karađorđević.
(Kurir.rs/Mondo)
