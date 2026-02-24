Drama pred prvo polufinale PZE 2026! Polomio se kran u studiju na RTS-u, odlažu se nastupi takmičara za stručni žiri
Nastupi takmičara prvog polufinala Pesme za Evroviziju 2026 predviđeni za stručni žiri odloženi su zbog tehničkih problema studija RTS na Košutnjaku.
Naime, na društvenim mrežana je osvanula prepiska učesnika Eegora s fanovima, u kojoj navodi da je u studiju na Košutnjaku slomljen kran, što će znatno odložiti planirane nastupe.
"Ljudi, jeste li čuli šta se desilo? Ne mogu da pratim chat sad, pa ne znam da l' znate, al' nastao je velii tehnički problem. Slomljen je kran, čeka se nov, sve se pomera za 3 sata. Umesto u 15h za žiri nastupamo u 18h i onda odmah za lajv," naveo je Eegor, jedan od takmičara u prvoj polufinalnoj večeri, u prepisci na društvenoj mreži X.
Informaciju je za Kurir nezvanično potvrdio naš izvor s Javnog servisa.
Sistem takmičenja i put do Evrovizije
Tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviće se ukupno 24 pesme - po 12 u svakoj večeri. Iz svakog polufinala sedam najboljih plasiraće se u veliko finale zakazano za 28. februar.
Da li pratite Pesmu za Evroviziju?
Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.
Koji kanditati nastupaju večeras i kojim redosledom
1. MIRNA – "Omaja"
Muzika: Mladen Stojanović
Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur
Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović
2. Kosmos trip – "Sve je u redu"
Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović
Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić
Aranžman: Kosmos trip
3. Iva Grujin – "Otkrivam sebe"
Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić
Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić
Aranžman: Nemanja Antonić
4. Eegor – "Klaber"
Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić
Tekst: Igor Mišković
Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić
5. Makao – "Daj nam svet"
Muzika: Nikola Knežević
Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh
Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi
6. Lores – "Unseen"
Muzika i tekst: Ruben Papian
Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian
7. MANIVI – "Svaki dan"
Muzika i tekst: Ivana Vukmirović Manivi
Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić
8. Bella – "Trampolina"
Muzika i tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
9. YANX – "Srušio si sve"
Muzika i tekst: YANX
Aranžman: Relja Jakovljević Redži
10. Zejna – "Jugoslavija"
Muzika i tekst: Zejna, Marko Drežnjak
Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna
11. Ana Mašulović – "Zavoli me"
Muzika: Dušan Alagić
Tekst: Radovan Dikanović
Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
12. Đurđica – "Moma mala"
Muzika: Aleksa Petrović
Tekst: Đurđica Gojković
Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković
Pogledajte video: Sanja Aleksić o prvom učešću na PZE