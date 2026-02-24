Slušaj vest

Nastupi takmičara prvog polufinala Pesme za Evroviziju 2026 predviđeni za stručni žiri odloženi su zbog tehničkih problema studija RTS na Košutnjaku.

Naime, na društvenim mrežana je osvanula prepiska učesnika Eegora s fanovima, u kojoj navodi da je u studiju na Košutnjaku slomljen kran, što će znatno odložiti planirane nastupe.

"Ljudi, jeste li čuli šta se desilo? Ne mogu da pratim chat sad, pa ne znam da l' znate, al' nastao je velii tehnički problem. Slomljen je kran, čeka se nov, sve se pomera za 3 sata. Umesto u 15h za žiri nastupamo u 18h i onda odmah za lajv," naveo je Eegor, jedan od takmičara u prvoj polufinalnoj večeri, u prepisci na društvenoj mreži X.

Informaciju je za Kurir nezvanično potvrdio naš izvor s Javnog servisa.

Sistem takmičenja i put do Evrovizije

Tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviće se ukupno 24 pesme - po 12 u svakoj večeri. Iz svakog polufinala sedam najboljih plasiraće se u veliko finale zakazano za 28. februar.

Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.

Koji kanditati nastupaju večeras i kojim redosledom 1. MIRNA – "Omaja"

Muzika: Mladen Stojanović

Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur

Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović

2. Kosmos trip – "Sve je u redu"

Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović

Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić

Aranžman: Kosmos trip

3. Iva Grujin – "Otkrivam sebe"

Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić

Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić

Aranžman: Nemanja Antonić

4. Eegor – "Klaber"

Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić

Tekst: Igor Mišković

Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić

5. Makao – "Daj nam svet"

Muzika: Nikola Knežević

Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh

Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi

6. Lores – "Unseen"

Muzika i tekst: Ruben Papian

Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian

7. MANIVI – "Svaki dan"

Muzika i tekst: Ivana Vukmirović Manivi

Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić

8. Bella – "Trampolina"

Muzika i tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

9. YANX – "Srušio si sve"

Muzika i tekst: YANX

Aranžman: Relja Jakovljević Redži

10. Zejna – "Jugoslavija"

Muzika i tekst: Zejna, Marko Drežnjak

Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna

11. Ana Mašulović – "Zavoli me"

Muzika: Dušan Alagić

Tekst: Radovan Dikanović

Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

12. Đurđica – "Moma mala"

Muzika: Aleksa Petrović

Tekst: Đurđica Gojković

Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković

