"Nisu bil dobro pričvršćene neke šipke koje su držale taj kran" rekao je sagovorink Telegrafa.

Stvar su efikasno i brzo rešili, pa su kran odmah zamenili.

"Samo malo kasni generalna proba, ali će večeras biti održano sve reagularno" dodao je sagovornik.

Na društvenim mrežama je osvanula prepiska učesnika Eogora s fanovima, u kojoj navodi da je u studiju na Košutnjaku slomljen kran, što će znatno odložiti planirane nastupe.

"Ljudi, jeste li čuli šta se desilo? Ne mogu da pratim čet sad, pa ne znam da l' znate, al' nastao je veliki tehnički problem. Slomljen je kran, čeka se nov, sve se pomera za 3 sata. Umesto u 15h za žiri nastupamo u 18h i onda odmah za lajv," naveo je Eegor, jedan od takmičara u prvoj polufinalnoj večeri, u prepiski na društvenoj mreži X.

Informaciju je za Kurir nezvanično potvrdio naš izvor s Javnog servisa.

Sistem takmičenja i put do Evrovizije

Tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviće se ukupno 24 pesme - po 12 u svakoj večeri. Iz svakog polufinala sedam najboljih plasiraće se u veliko finale zakazano za 28. februar.

(Kurir.rs/Telegraf)