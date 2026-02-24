Slušaj vest

Voditeljka emisije Today, Savana Gatri, i njena braća i sestre povećali su novčanu nagradu za bilo kakvu informaciju koja bi dovela do pronalaska njihove majke, Nensi Gatri.

U novom videu objavljenom u utorak, 24. februara, Savana (54) govorila je o neizvesnosti i bolu koji porodica proživljava od 1. februara, kada je njihova 84-godišnja majka „odvedena iz svog kreveta u mraku noći“.

Voditeljka je priznala da su 24 dana bez ikakvih odgovora bili prava agonija.

"Plašimo se za nju, srce nas boli za njom, a najviše od svega, nedostaje nam" rekla je kroz suze.

Dodala je i da je porodica svesna da je moguće da Nensi više nije živa.

"Znamo da je možda izgubljena, da je možda već otišla kući Gospodu kog voli i da pleše na nebu… Ako je to Božja volja, prihvatićemo. Ali moramo da znamo gde je. Moramo da je vratimo kući.

Nagrada povećana na milion dolara

U nadi da će podstaći nove informacije, porodica Gatri povećala je nagradu za informaciju koja vodi do pronalaska Nancy ili hapšenja odgovornih sa 100.000 dolara na čak milion dolara.

Pored toga, porodica je donirala 500.000 dolara Nacionalnom centru za nestalu i zlostavljanu decu, želeći da pažnju javnosti usmeri i na druge porodice koje prolaze kroz sličnu neizvesnost.

"Nismo sami u ovom bolu. Milioni porodica žive sa istom ovom neizvesnošću. Nadamo se da će pažnja koja je posvećena našoj mami pomoći i drugima", poručila je Savana.

U emotivnoj poruci ponovo je apelovala na sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave nadležnima.

"Ako ste čekali, ako niste bili sigurni, neka vam ovo bude znak. Izađite i recite šta znate. Pomozite nam da našu voljenu mamu vratimo kući. Da proslavimo čudesan povratak ili da dostojanstveno obeležimo njen hrabar i plemenit život. Budite svetlo u tami", poručili su članovi porodice.

Direktna poruka otmičarima

U ranijem videu, objavljenom 15. februara, Savannah se obratila direktno onima koji možda znaju gde je njena majka.

"Nikada nije kasno da uradite pravu stvar. Niste izgubljeni i niste sami. Verujemo u osnovnu dobrotu svakog čoveka" rekla je tada, uz poruku u opisu: „Vratite je kući. Nikada nije kasno da uradite sledeću pravu stvar.“

Istraga: „Ovo je otmica“

Nensi je poslednji put viđena 31. januara nakon večere sa porodicom. Nestanak je prijavljen 1. februara, kada se nije pojavila na onlajn crkvenoj službi.

U intervjuu za Daily Mail, šerif okruga Pima, Kris Nanos, objasnio je zašto veruje da je u pitanju otmica, a ne neuspešna provala.

"Ovo je osoba koja je nestala sa lica zemlje, a imamo snimak koji pokazuje ko je to uradio" rekao je, misleći na maskiranog uljeza snimljenog nadzornom kamerom.

Foto: Pima County Sheriff's DepartMEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prema njegovim rečima, do sada je primljeno čak 50.000 dojava, ali motiv i dalje nije jasan.

"Da li je u pitanju novac? Imali smo jedan zahtev za novcem. Ili je u pitanju osveta? Tu zapinjemo", rekao je Nanos, dodajući da istraga može potrajati „sat vremena, nedelje, mesece ili čak godine“, ali da neće odustati.