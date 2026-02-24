Slušaj vest

Aleksa Balašević i njegova izabranica Nikolina očekuju drugo dete, a lepe vesti podelio je ponosni otac. Beba uskoro stiže na svet, te će njihova naslednica Vera imati društvo.

Sin legendardnog kantautora Đorđa Balašević je na društvenim mrežama emotivnim rečima otkrio pojedine detalje i pol bebe:

"Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive da postanu nečiji zavet. Zavet bez kog nekom ni Stari ni Novi zavet ne vrede. Zahvaljujući ovoj osobi sa fotografije, moja loza se nastavlja - nisam više Omega. Za otprilike dva meseca stiže nam sin. Verin brat kog dugo čekamo. Kolika sreća može biti za nekog poput mene, da mu Bog pošalje još jednog anđela sa tvojim genima... Razumeo bih da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više - mirisom neba. Sa tobom, sa vama... Što bi rekao neko moj najveći, neko naš najbolji, takođe sa neba – nisam više v.d. Balašević, sada sam Balašević u ostavci, a za koji mesec mandat predajem nasledniku - napisao je on.

U jednoj od emotivnijih ispovesti, Aleksa je priznao da se njegov život značajno promenio otkako je upoznao Nikanu, kako od milošte zove svoju suprugu:

– Dok nju nisam upoznao, nisam bio toliko duhovno stabilan. Mislio sam da je dovoljno što imam grčko ime, što se pomolim pred spavanje i što moj pradeda nije skrivao slavu ni za vreme komunizma. Postio sam – ali posle mamurluka. Radio sam stvari koje nisam smeo. A onda je došla ona. Bila je nevina, obrazovana, duhovna, postila je, pomagala starijima, umivala se na Cveti, nije pila alkohol... Nije imala nijednog neprijatelja. Uz nju sam osetio snagu – jer pored sebe imam nekoga ko sa mnom ide u borbu, na hodočašće kroz Palestinu, ali i na odmor na Bahamima, ispričao je Aleksa.

Olivera Balašević predosetila sudbinu

Malo je poznato da Aleksina majka, Olivera Balašević, zapravo prva upoznala Nikolinu, i to godinama pre nego što se njih dvoje zaista sreli.

U emisiji Agape, Olivera je otkrila zanimljivu anegdotu:

– Jedna mama me zamolila da se slikam sa njenom ćerkom. Pristala sam i pitala devojčicu kako se zove. Rekla mi je da se zove Nikolina i da ima 17 godina. I ja sam joj u šali rekla: "Pa ti bi, dušo, mogla da budeš moja snaja."

Godinama kasnije, kada je Aleksa odlučio da predstavi porodici svoju devojku, Olivera je tek tada saznala da je to upravo ona ista devojka sa kojom se slikala. Nikolina joj je tada pokazala zajedničku fotografiju i rekla: "Ja sam ona devojčica koja vas je tada upoznala."